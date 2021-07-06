Як правильно обирати фрукти та овочі: 10 порад

При купівлі овочів та фруктів важливим є все: час та місце їх збирання, спосіб транспортування та пакування, умови продажу. Від усього цього залежить і зовнішній вигляд продуктів, і їх смакові якості, і термін зберігання. То як же обрати овочі та фрукти, щоб завжди отримувати задоволення від їх споживання?

Ми розкриємо кілька секретів, які не раз стануть вам у пригоді. Отже, ловіть поради й насолоджуйтеся смачними дарами природи!

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Кокос

При виборі кокоса насамперед потрясіть горіх – вода всередині повинна плескатися. Відсутність соку або його невелика кількість може означати, що плід старий або має пошкодження, через які рідина витекла. Ніяких тріщин, плям цвілі та гниття на кокосі бути не повинно.



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Авокадо

Недозрілий (твердий і зелений) дозріє на підвіконні протягом 3 – 5 днів. Головне – не покласти в кошик занадто м'який, майже коричневий овоч.



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Манго

Стиглий фрукт – м'який, але пружний на дотик. Плід повинен піддаватися натисканню, проте зайва м'якість свідчить про перезрілість. Є темні цятки – відмінно, манго дозрів.



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Сливи

Будь-яка слива – жовта, червона або фіолетова – занадто м'якою бути не повинна. Але і жорстка ягода – не варіант.



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Банани

Банани, навпаки, можна брати недозрілими, зеленими. Особливо, якщо не плануєте з'їсти їх в день покупки. Для вживання тут і зараз можна брати жовті з невеликими коричневими плямами.



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Полуниця

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюблену Soplica та здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

Полуниця повинна мати яскравий запах. Що стосується кольору, темний говорить про перезрілість, білі або зелені осередки – про незрілість.



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Ананас

Запах такого тропічного фрукта, як ананас, повинен бути ніжним і ледь помітним. Різкий може вказувати на початок процесу гниття. Відсутність запаху – про незрілість. При натисканні стиглий ананас продавлюється, але залишається пружним, а при поплескуванні видає глухий (а не порожній) звук.



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Морква

Невеликі тверді плоди темно-оранжевого кольору – те, що потрібно. Велика морква хоч і виглядає привабливо, але нітратів ввібрала багато.



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Огірки

У великих огірках неприродно темного кольору концентрація нітратів гарантовано завищена. Але навіть пристойний на вигляд огірок краще очистити від шкірки. Саме там ці овочі накопичують синтетику.



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Помідори

Що стосується томатів, правильні повинні бути помірно м'якими, а не пружними, як надутий гумовий м'яч. Кращий тест на нітрати – попросити продавця розрізати один помідор. Наявність білих волокон говорить про перевищення кількості хімії.





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