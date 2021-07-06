Мы раскроем несколько секретов, которые не раз вам пригодятся. Так что ловите советы и наслаждайтесь вкусными дарами природы!

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Кокос

При выборе кокоса прежде всего потрясите орех – вода внутри должна плескаться. Отсутствие сока или его небольшое количество может означать, что плод старый или имеет повреждения, через которые жидкость вытекла. Никаких трещин, пятен плесени и гниения на кокосе быть не должно.



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Авокадо

Недозрелый (твердый и зеленый) созреет на подоконнике в течение 3 – 5 дней. Главное – не положить в корзину слишком мягкий, почти коричневый овощ.



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Манго

Спелый фрукт – мягкий, но упругий на ощупь. Плод должен подвергаться нажатию, однако излишняя мягкость свидетельствует о перезрелости. Есть темные пятнышки – отлично, манго созрел.



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Сливы

Любая слива – желтая, красная или фиолетовая – слишком мягкой быть не должна. Но и жесткая ягода – не вариант.





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Бананы

Бананы, наоборот, можно брать недозрелыми, зелеными. Особенно, если не планируете съесть их в день покупки. Для употребления здесь и сейчас можно брать желтые с небольшими коричневыми пятнами.



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Клубника

Клубника должна иметь яркий аромат. Что касается цвета, темный говорит о перезрелости, белые или зеленые ячейки – о незрелости.



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Ананас

Запах такого тропического фрукта, как ананас, должен быть нежным и едва заметным. Резкий может указывать на начало процесса гниения. Отсутствие запаха – о незрелости. При нажатии спелый ананас продавливается, но остается упругим, а при похлопывании издавать глухой (а не пустой) звук.



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Морковь

Небольшие твердые плоды темно-оранжевого цвета – то, что нужно. Большая морковь хоть и выглядит привлекательно, но нитратов впитала много.



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Огурцы

В крупных огурцах неестественно темного цвета концентрация нитратов гарантированно завышена. Но даже приличный на вид огурец лучше очистить от кожуры. Там эти овощи накапливают синтетику.



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Помидоры

Что касается томатов, правильные должны быть умеренно мягкими, а не упругими, как надутый резиновый мяч. Лучший тест на нитраты – попросить продавца разрезать один помидор. Наличие белых волокон говорит о превышении количества химии.



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