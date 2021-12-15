Як правильно обрати скатертину для новорічного столу: 4 головні критерії

Обрати скатертину наче зовсім не складно. Однак при покупці слід добре подумати про колір, розмір, матеріал та інші важливі речі.

Якщо ви шукаєте нову скатертину для новорічного столу і не знаєте з чого почати, то в нас є кілька корисних порад та ідей, які допоможуть правильно обрати.

Цікаво 10 найпопулярніших українських серіалів, які дивились на OLL.TV у 2021 році

4 критерії щодо вибору скатертини

Колір

Найкраще обрати класичний білий або нейтральний колір. Він буде поєднуватися з усім і згодиться на будь-який випадок. Аксесуари до того ж можна буде ставити на стіл теж будь-якого кольору і стилю.

Світлі кольори можуть виглядати як класичними, так і повсякденними. У той час, як темні кольори матимуть більш драматичний ефект. Світлі кольори добре підходять для будь-якого святкового образу, а також можуть додати до вашого столу вау-ефект.

Тканина

Льон завжди був на першому місці серед тканин, з який виготовляють скатертини. Після льону – бавовна і суміші бавовни. Однак ці тонкі тканини потребують прасування після кожного прання. Перевірте етикетку, деякі можуть навіть потребувати хімчистки.

Ще одним доступним сьогодні варіантом є легкі в догляді поліефірні тканини. Після використання їх варто лише помити та висушити.



Поради щодо вибору скатертин / Фото Unsplash

Форма та розмір

Пошук правильного розміру скатертини може здатися складним, але насправді існує лише кілька правил.

Якщо у вас довгий або прямокутний стіл, виберіть скатертину такої ж форми. Щодо розміру, то радять обирати таким чином, аби скатертина була більшою з усіх боків приблизно на 15 сантиметрів.

Люди, які люблять скатертини з коротким краєм, повинні поміряти розмір столу, щоб точно визначити розміри.