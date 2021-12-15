Якщо ви шукаєте нову скатертину для новорічного столу і не знаєте з чого почати, то в нас є кілька корисних порад та ідей, які допоможуть правильно обрати.
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4 критерії щодо вибору скатертини
Колір
Найкраще обрати класичний білий або нейтральний колір. Він буде поєднуватися з усім і згодиться на будь-який випадок. Аксесуари до того ж можна буде ставити на стіл теж будь-якого кольору і стилю.
Світлі кольори можуть виглядати як класичними, так і повсякденними. У той час, як темні кольори матимуть більш драматичний ефект. Світлі кольори добре підходять для будь-якого святкового образу, а також можуть додати до вашого столу вау-ефект.
Тканина
Льон завжди був на першому місці серед тканин, з який виготовляють скатертини. Після льону – бавовна і суміші бавовни. Однак ці тонкі тканини потребують прасування після кожного прання. Перевірте етикетку, деякі можуть навіть потребувати хімчистки.
Ще одним доступним сьогодні варіантом є легкі в догляді поліефірні тканини. Після використання їх варто лише помити та висушити.
Поради щодо вибору скатертин / Фото Unsplash
Форма та розмір
Пошук правильного розміру скатертини може здатися складним, але насправді існує лише кілька правил.
Якщо у вас довгий або прямокутний стіл, виберіть скатертину такої ж форми. Щодо розміру, то радять обирати таким чином, аби скатертина була більшою з усіх боків приблизно на 15 сантиметрів.
Люди, які люблять скатертини з коротким краєм, повинні поміряти розмір столу, щоб точно визначити розміри.