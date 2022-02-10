Як правильно і легко нарізати ананас: покроково у фото

Ананас – корисний і соковитий фрукт, який ідеально підходить для будь-якої нагоди. Як правильно нарізати його за кілька хвилин – читайте в матеріалі.

Ми розповімо вам про 2 різні способи, як нарізати ананас. Перший – швидкий варіант, а другий – святковий на стіл.

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Швидкий спосіб

Для цього способу вам знадобиться один ананас і гострий ніж. Спочатку відріжте верхівку та нижню частину ананаса. Підніміть фрукт і розріжте його ножем посередині на дві рівні половини.

Візьміть одну з половинок. Настав час вирізати серцевину ананаса, оскільки вона – не їстівна. Візьміть ніж та зробіть надрізи вниз усередину, як на фото з обох боків. Зробіть те ж саме з другою половинкою. Тоді дві частини ананаса розріжте ще раз навпіл.



Як легко нарізати ананас / Фото 5-Minute Crafts

Розріжте кожну четвертинку прямо по центру навпіл. Тоді поріжте впоперек на шматочки. Тепер вам потрібно вирізати ножем ананас, провівши ножем між шкіркою та м'якоттю, як на фото. Готово!



Нарізайте ананас згідно з інструкцією / Фото 5-Minute Crafts

Спосіб для подачі на святковий стіл

Для цього методу вам знадобиться інструмент для нарізання ананаса такого ж розміру, як і фрукт. Відріжте нижню частину ананаса. Прикладіть девайс до центру ананаса.

Почніть втискати та крутити інструмент, поки не дійдете до кінця. Потягніть його назад, щоб вийшли шматочки. Тоді зріжте верхівку ананаса.



Ріжемо ананас на святковий стіл / Фото 5-Minute Crafts

"Одягніть" шкірку фрукта назад на м'якоть, а верхівку прикладіть до ананаса. Покладіть ананас на бік і розкрийте його, як на фото. Прикріпіть нижню частину ананаса кількома зубочистками. Можете подавати на стіл.



Ананас для столу / Фото 5-Minute Crafts

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