Мы расскажем вам о 2 разных способах, как нарезать ананас. Первый – быстрый вариант, а второй – праздничный на стол.

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Быстрый способ

Для этого способа вам понадобится один ананас и острый нож. Сначала отрежьте верхушку и нижнюю часть ананаса. Поднимите фрукт и разрежьте его ножом посередине на две равные половины.

Возьмите одну из половинок. Пора вырезать сердцевину ананаса, поскольку она – не съедобная. Возьмите нож и сделайте надрезы вниз к середине, как на фото с обеих сторон. Сделайте то же самое со второй половинкой. Тогда две части ананаса разрежьте еще раз пополам.



Как легко нарезать ананас / Фото 5-Minute Crafts

Разрежьте каждую четвертинку прямо по центру пополам. Тогда порежьте поперек кусочки. Теперь вам нужно вырезать ножом ананас, проведя ножом между шкуркой и мякотью, как на фото. Готово!



Нарезайте ананас по инструкции / Фото 5-Minute Crafts

Способ подачи на праздничный стол

Для этого метода вам понадобится инструмент для нарезки ананаса такого же размера, как фрукт. Отрежьте нижнюю часть ананаса. Приложите аксессуар к центру ананаса.

Начните вжимать и крутить инструмент, пока не дойдете до конца. Потяните его назад, чтобы получились кусочки. Тогда срежьте верхушку ананаса.



Режем ананас на праздничный стол / Фото 5-Minute Crafts

"Оденьте" кожицу фрукта обратно на мякоть, а верхушку приложите к ананасу. Положите ананас на бок и раскройте его как на фото. Прикрепите нижнюю часть ананаса несколькими зубочистками. Можете подавать на стол.



Ананас для стола / Фото 5-Minute Crafts