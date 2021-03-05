Як правильно керувати своїм часом: 5 книг про тайм-менеджмент

Якщо ви увесь свій вільний час проводите за читанням художніх книг, радимо звернути увагу на ту літературу, яка чогось вас навчить, надихне і допоможе розвиватися. Зокрема, радимо перечитати хоча б одну з книг, яка допоможе вам правильно керувати часом.

Усі книги нашої добірки стосуються тайм-менеджменту. Тому після прочитання такої літератури ви точно будете прагнути проводити час з користю і навчитеся правильно розпоряджатися кожною хвилиною вашого життя.

Читайте також: 5 книг, які допоможуть перетворити хобі на заробіток

"Як привести справи до ладу. Мистецтво продуктивності без стресу", Девід Аллен

У своїй книзі автор розповідає, як чітко вибудувати алгоритм виконання будь-якого завдання. Він пропонує розділити цей процес на п'ять етапів: збір інформації, її обробка, організація робочого процесу, аналіз можливих проблем та дія. На думку Девіда такий підхід допоможе швидко виконати будь-яке завдання.

Фото amazon

"Чек-лист. Як уникнути дурних помилок, що ведуть до фатальних наслідків", Атул Гаванде

У своїй книзі автор розповідає, як правильно складати список справ на день. Уся теорія сформульована на основі реальних історій відомих підприємців, які власне впорядкували свій бізнес завдяки плануванню усіх справ.

Фото medium

"Працюй чотири години на тиждень", Тімоті Ферріс

Тімоті Ферріс стверджує, що досягати успіху можна працюючи лише по 4 години на тиждень. Його формула щастя – не відкладати здійснення своїх мрій на потім.

Фото peoples

Цікаво: Як налагоджувати корисні зв'язки: 5 дієвих порад

"Вийди із зони комфорту. Зміни своє життя. 21 метод підвищення особистої ефективності", Браян Трейсі

Автор книги стверджує, що найперше потрібно виконувати найважчі завдання, які ви поставили перед собою на найближчий час. Саме тому Браян Трейсі пропонує 21 пораду, яка й допоможе пришвидшити виконання того чи іншого завдання і відповідно дасть можливість провести після цього час з рідними та близькими.

Фото yakaboo

"30 днів, що змінять ваші звички та життя", Марк Реклау

Марк Реклау вважає, що будь-які справи можна зробити значно швидше, ніж ми собі уявляємо. Саме тому автор розповідає у своїй книзі, як може змінитися життя людини за 30 днів, якщо дотримуватися тайм-менеджменту.

Фото payhip