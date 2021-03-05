Если вы все свое свободное время проводите за чтением художественных книг, советуем обратить внимание на ту литературу, которая чего-то вас научит, вдохновит и поможет развиваться. В частности, советуем перечитать хотя бы одну из книг, которая поможет вам правильно управлять временем.

Все книги нашей подборки касаются тайм-менеджмента. Поэтому после прочтения такой литературы вы точно будете стремиться проводить время с пользой и научитесь правильно распоряжаться каждой минутой вашей жизни.

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"Как привести дела в порядок: искусство продуктивности без стресса", Дэвид Аллен

В своей книге автор рассказывает, как четко выстроить алгоритм выполнения любой задачи. Он предлагает разделить этот процесс на пять этапов: сбор информации, ее обработка, организация рабочего процесса, анализ возможных проблем и действие. По мнению Дэвида такой подход поможет быстро выполнить любую задачу.

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"Чек-лист. Как избежать глупых ошибок, ведущих к фатальным последствиям", Атул Гаванде

В своей книге автор рассказывает, как правильно составлять список дел на день. Вся теория сформулирована на основе реальных историй известных предпринимателей, которые собственно упорядочили свой бизнес благодаря планированию всех дел.

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"Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в офисе "от звонка до звонка", жить где угодно и богатеть", Тимоти Феррис

Тимоти Феррис утверждает, что добиваться успеха можно работая только по 4 часа в неделю. Его формула счастья - не откладывать осуществление своих мечтаний на потом.

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"Выйди из зоны комфорта. Измени свою жизнь. 21 метод повышения личной эффективности", Брайан Трейси

Автор книги утверждает, что в первую очередь нужно выполнять самые трудные задачи, которые вы поставили перед собой на ближайшее время. Именно поэтому Брайан Трейси предлагает 21 совет, который и поможет ускорить выполнение той или иной задачи и соответственно даст возможность провести после этого время с родными и близкими.

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"30 дней. Измените привычки, измените жизнь", Марк Реклау

Марк рекламу считает, что любые дела можно сделать гораздо быстрее, чем мы себе представляем. Именно поэтому автор рассказывает в своей книге, как может измениться жизнь человека за 30 дней, если придерживаться тайм-менеджмента.

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