Коли надворі сльота, доглядати за взуттям вдвічі складніше. Пропонуємо кілька хитрощів, як це зробити засобами, які здебільшого є в кожного вдома.

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Шкіряне взуття

Взуття вкрите білими «соляними» кільцями? Ми знаємо, як вирішити цю проблему. Адже такі сліди є не лише неприємними, а й з часом призводять до тріщин на взутті.

Білий оцет – чудовий засіб, аби вивести плями. Потрібно змішати 1 – 2 столові ложки з рівною кількістю води і нанести цей розчин на шкіру за допомогою м’якої тканини, наприклад, старої футболки або шкарпетки.

Енергійно поліруйте плями, повторюючи за потреби. Потім протріть шкіру сухою тканиною.

Замшеве взуття

Важливо наносити спрей для замші перед виходом на вулицю. Проте багато людей забувають про цей важливий лайфхак. Розповідаємо, як правильно чистити замшеве взуття.

Вам знадобиться лише гумка і щіточка для замші. Гумка видалить плями і потертості із замші. Потім щіткою злегка проведіть по всьому взутті, що видалить пісок і бруд.

Мокрі кросівки

Згорніть кілька аркушів газети і покладіть їх у свою мокру пару. Як не дивно, газета вбирає і вологу, і запахи. Ви також можете покласти взуття біля батареї, але не надто близько, щоб прискорити час сушіння.

Пухнасті капці

Є капці, які не можна прати в машинці, аби не пошкодити їх. Тоді на поміч приходить перевірений лайфхак.

Насипте приблизно склянку кукурудзяного борошна в паперовий пакет, Покладіть взуття в пакет, щільно закрийте його, щоб не розкидати кукурудзяне борошно скрізь, і струсіть його. Залиште капці в пакеті з кукурудзяним борошном приблизно на годину. За цей час воно вбере жир і бруд з хутра. Витягніть черевики і кілька разів постукайте їх разом, щоб позбутися борошна.

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