Як правильно чистити та прати шкіряні рукавички

Здебільшого шкіряні рукавички зношуються через те, що власники не вміють за ними доглядати. Ідеї 24 розкажуть, як правильно їх мити та прати.

Ділимося деякими порадами, як правильно прати шкіряні рукавички. І розповімо про те, що точно робити не можна.

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Очищення зовні

Одягніть рукавички на руки. Це дозволить краще вимити важкодоступні місця. Злегка змочіть рукавички водою. Для цього покладіть їх на кілька секунд під проточну воду. Важливо лише трохи зволожити їх, а не повністю.

Використовуйте для чищення брусок м'якого сідлового або кремового мила. Сідло-мило спеціально розроблене для прання шкіряних виробів, тому воно – краще. Але рідке мило теж підійде.



Як правильно мити рукавиці зовні / Фото 5-Minute Crafts

Добре намиліть рукавички. Не тріть занадто сильно, щоб не пошкодити шкіру. Змийте залишки мила під проточною, злегка теплою водою. Зверніть увагу на будь-які залишки мила. Все необхідно ретельно очистити і промити.

Миття всередині

Ніколи не замочуйте рукавички у воді та уникайте прання в пральній машині. Шкіра – це тонкий матеріал, який не витримує надмірної вологи.

Змішайте перекис водню і побутовий нашатирний спирт у співвідношенні 1:1. Виверніть рукавичку. Внутрішню поверхню протріть губкою, змоченою в розчині. Залиште на 15 хвилин та згодом очистьте щіткою.

2. Якщо підкладка з тканини

Виверніть рукавичку та оцініть, наскільки вона забруднена. Якщо є кілька плям, ви можете просто зробити легке очищення щіткою, змоченою у воді.

Для більших плям використовуйте мильний розчин. Нанесіть його ватним диском на внутрішню поверхню, а потім витріть чистою вологою тканиною.

3. Якщо підкладка з хутра

Посипте тальком або картопляним крохмалем з внутрішньої сторони рукавички. Злегка втріть пудру в шерсть. Очистьте її за допомогою щітки. При необхідності повторіть процедуру.



Очищення рукавиць всередині / Фото 5-Minute Crafts

Висушування

Протріть вологі рукавички м'яким рушником. Можна використовувати серветку з мікрофібри. Загорніть рукавички в тканину і почекайте, поки зайва волога вбереться. Це може зайняти близько 15 хвилин.

Зніміть рукавички з рушника і розправте їх. Розкладіть їх на рівній поверхні. Важливо, щоб рукавички зберігали форму. Для цього можна використовувати ручний манекен або самостійно спорудити каркас для рук з дроту.



Дротяний манекен / Фото 5-Minute Crafts

Якщо у вас немає жодного з цих предметів, час від часу надягайте рукавички, поки висушуєте їх, розправляєте та відновлюєте правильну форму.

Забудьте про сушіння рукавичок на радіаторі або під прямими сонячними променями. Надмірний вплив високих температур призведе до пошкодження шкіри.