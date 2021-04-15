Як працювати вдома й не збожеволіти: 5 важливих порад від тайм-менеджера

У період пандемії працівників багатьох компаній було переведено на дистанційний режим. Спершу в домашніх умовах роботи ми вбачали самі плюси, але згодом пізнали й усі мінуси, що (ніде правди діти) позначилися на нашому настрої та ефективності.

Якщо вам важко налаштуватися на робочий лад у домашньому офісі, візьміть до уваги 5 важливих порад. Ви навчитеся все встигати й станете отримувати від роботи задоволення.

Читайте також: 5 причин, чому ваша зарплата вже кілька років не змінюється

1. Установіть кордони у спілкуванні з рідними

Найкраще працювати віддалено тим, хто живе сам. Тим, хто проживає під одним дахом з батьками чи дітьми – завдання надскладне. Тому потрібно тактовно пояснити, що у ваш робочий час ви повинні працювати, а не відволікатися на домашні обов'язки. Чітко зазначте, що маєте графік чи дедлайни, тому не можете кидати роботу за першим же проханням рідних.

Поясніть рідним, що ви не можете відволікатися в робочий час / Фото Waloradio

2. Плануйте свій час

У домашніх умовах дуже легко відволікатися на кота, собаку, домашні справи чи навіть на соцмережі. У результат цього згодом доводиться працювати до пізньої ночі. Саме тому надзвичайно важливо встановити графік роботи, щоденно писати план дій, а також визначати час для відпочинку (тобто обідньої перерви).

Цікаво: 10 дратівливих фраз, які не варто казати колегам

3. Розділяйте роботу та дім

Надзвичайно складно у робочий час, перебуваючи дома, не відволіктися на домашні справи. Нам здається, що маючи декілька вільних хвилин можна прибрати / попрати / приготувати тощо. Але, як правило, цей процес затягується, що у результаті впливає на нашу роботу і час її виконання. Краще навчіться розділяти роботу та дім.

Навчіться концентруватися на роботі / Фото 7ya

4. Майте передробочі ритуали

Працюючи в офісі, кожен має певні ритуали: хтось із насолодою зранку прогулюється до роботи, хтось смакує ароматну каву, хтось любить побазікати з колегою. Радимо вам мати якусь улюблену ранкову справу, яка налаштовуватиме вас на робочий лад. Подумайте, що заряджає вас енергією, дарує позитив і налаштовує на якісну роботу.

5. Навчіться відпочивати

Працюючи віддалено, може стиратися межа між роботою та відпочинком. Тому дуже важливо мати графік роботи, поза яким ви просто будете відпочивати, а не закінчувати «хвости» чи виконувати будь-яку іншу роботу.

Установіть години роботи та відпочинку / Фото Thedogpen