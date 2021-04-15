В период пандемии сотрудники многих компаний были переведены на дистанционный режим. Сперва в домашних условиях работы мы усматривали одни лишь плюсы, но позже узнали и все минусы, которые (чего скрывать) сказались на нашем расположении духа и эффективности.

Если вам трудно настроиться на рабочий лад в домашнем офисе, примите во внимание на 5 важных советов. Вы научитесь все успевать и станете получать от работы удовольствие.

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1. Установите границы в общении с родными

Лучше всего работать удаленно тем, кто живет сам. Тем, кто проживает под одной крышей с родителями или детьми – задача сверхсложная. Поэтому нужно тактично объяснить, что в ваше рабочее время вы должны работать, а не отвлекаться на домашние обязанности. Четко укажите, что есть график или дедлайны, поэтому не можете бросать работу по первой же просьбе родных.

Объясните родным, что вы не можете отвлекаться в рабочее время / Фото Waloradio

2. Планируйте свое время

В домашних условиях очень легко отвлекаться на кота, собаку, домашние дела или даже на соцсети. В результате этого приходится работать до поздней ночи. Именно поэтому чрезвычайно важно установить график работы, ежедневно писать план действий, а также определять время для отдыха (то есть обеденного перерыва).

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3. Разделяйте работу и дом

Очень сложно в рабочее время, находясь дома, не отвлечься на домашние дела. Нам кажется, что имея несколько свободных минут можно убрать / постирать / приготовить и тому подобное. Но, как правило, этот процесс затягивается, что в итоге влияет на нашу работу и время ее выполнения. Лучше научитесь разделять работу и дом.

Научитесь концентрироваться на работе / Фото 7ya

4. Имейте передрабочие ритуалы

Работая в офисе, каждый имеет определенные ритуалы: кто с наслаждением утром гуляет, кто-то пьет ароматный кофе, кто-то любит поболтать с коллегой. Советуем вам иметь какое-то любимое утреннее дело, которое будет настраивать вас на рабочий лад. Подумайте, что заряжает вас энергией, дарит позитив и настраивает на качественную работу.

5. Научитесь отдыхать

Работая удаленно, у вас может стираться грань между работой и отдыхом. Поэтому очень важно иметь график работы, вне которого вы просто будете отдыхать, а не заканчивать "хвосты" или выполнять любую другую работу.

Установите часы работы и отдыха / Фото Thedogpen