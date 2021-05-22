Як позбутися неприємного запаху з відра для сміття: перевірені способи

Навіть у хорошої господині з відра для сміття часом іде неприємний запах. Позбутись його не так просто, але реально. Потрібно лише знати деякі секрети.

Купувати дорогу побутову хімію й цілу годину відмивати відро не доведеться. Обійдемося найпростішими засобами, які є практично в кожному домі.

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Щоб позбутися неприємного запаху зі сміттєвого відра, оберіть найзручніший для вас варіант:

1. На дно відра насипте 1/2 склянки соди. Вона вбере неприємний запах, а ви при цьому витратите копійки.

Сода допоможе позбутися неприємного запаху зі сміттєвого відра / Фото Kotel.guru

2. Якщо у вас удома є котик – використайте наповнювач для його лотка. Для цього до сміттєвого відра насипте трішки наповнювача: він поглине всю вологу та неприємний запах, що з'являється через накопичення бактерій.

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3. Для ідеального маскування запаху покладіть на дно сміттєвого відра ватний диск, змочений ефірною олією.

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До речі, ефірна олія не лише поглинає неприємні аромати, а й відлякує шкідників:

М'ятна ефірна олія відганяє гризунів.

Ефірні олії чайного дерева та всіх цитрусових знищують бактерії.

Олія дерева нім – чудовий засіб проти комах.

Ефірні олії знищують неприємний запах і відлякують комах та гризунів / Фото Archidea