Як позбавитися від сутулості: тренер показав на відео щоденну 5-хвилинну вправу

Інколи після робочого дня ми відчуваємо важкість у спині, а то й біль. Тому важливо знаходити 5 хвилин в день, щоб зайнятися свою поставою, і результат не заставить себе чекати.

Як говорить тренер Кирило Торос, проблема з поставою зараз майже у кожного другого, враховуючи скільки ми проводимо часу за комп'ютером чи в офісі. Тіло перебуває весь день у неправильній позі, м'язи втрачають тонус, а ми отримуємо проблеми зі спиною.

До слова Красива постава за п'ять хвилин в день: тренерка показала на відео 7 вправ для спини

Тож спортсмен показав, як зміцнити поперековий відділ і розробити мобільність лопаток і плечового пояса. Ця вправа покращує пластичність, що з віком це дуже важливо.

Щоденна вправа для гарної постави

Сам рух – це човник з відведенням рук. Обов'язково потрібно взяти який-небудь предмет в руки і передавати його за спиною. Якщо вам буде легко, то можна взяти пляшку з водою і виконувати вправу з нею.

Гайд з виконання вправи

Кількість підходів – 3;

Кількість повторень за один підхід – 16;

Відпочинок між підходами – 30 секунд.

Цейабо з ранку як зарядку, або ввечері після роботи, щоб розім'яти спину в кінці дня.

Читайте також Як зміцнити м'язи після 40: шість дієвих порад

Текст публікації Кирила Тороса:

Проблема з поставою майже у кожного другого, враховуючи скільки ми проводимо часу сидячи за комп'ютером! Тіло весь день в неправильній позі, м'язи втрачають тонус, а ми отримуємо проблеми зі спиною.

Тому будемо зміцнювати поперековий відділ і розробляти мобільність лопаток і плечового пояса. Будемо покращувати нашу пластичність, з віком це дуже важливо.

Сам рух це човник з відведенням рук. Обов'язково потрібно взяти який-небудь предмет в руки і передавати його за спиною. Якщо вам буде легко, то можна взяти пляшку з водою і виконувати вправу з нею.

Виконання:

Кількість підходів - 3

Кількість повторень за один підхід - 16

Відпочинок між підходами - 30 секунд

Комплекс можна виконувати кожен день, або з ранку в вигляді зарядки, або ввечері після роботи, щоб розім'яти спину в кінці дня.