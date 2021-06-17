Як почистити праску від накипу та нагару: 7 дієвих порад

Деякі виробники сучасних прасок стверджують, що їх чудо-техніка не потребує обслуговування з боку споживача. Однак жорстка вода, синтетичні тканини, використання приладу не за інструкцією вносять корективи та спростовують подібні самовпевнені заяви. Найпоширеніші проблеми, які заважають прасувати одяг і скорочують термін служби приладу, це накип всередині та наліт на підошві праски.

Як почистити праску правильно? Розглянемо найбільш ефективні способи очищення праски. Ловіть поради...

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Як почистити праску від накипу всередині?

Якщо в праску додається не чиста дистильована, а звичайна водопровідна вода, то з часом усередині утворюється наліт. Щоб уникнути подібних неприємностей, використовуйте перевірені народні методи.

Як почистити праску лимонною кислотою?

Зазвичай накип утворюється всередині металевих деталей, розташованих над підошвою і дістатися до них не так просто. Допоможе розчин лимонної кислоти.

Злийте всю воду з приладу;

У склянці води розчиніть дві столові ложки лимонної кислоти;

Залийте отриману суміш в праску;

Нагрійте прилад і прасуйте до тих пір, поки не вийде весь накип.

Перевірити чистоту всередині праски можна зливши рідину. Якщо вода брудна, процедуру потрібно повторити. Замість лимонної кислоти з водою можна використовувати сильногазовану мінеральну воду. Наявність кислот в складі напою допоможе розчинити небажаний осад всередині праски.



Лимонна кислота розчинить осад у прасці / Фото pinterest

Як почистити праску оцтом?

Ще один помічник у боротьбі з накипом – столовий оцет. Підготуйте невелику ємність, дві склянки окропу і чотири ложки оцту.

Розчиніть оцет у кип'яченій воді;

Налийте суміш в ємність;

Та опустіть туди знеструмлену праску підошвою вниз;

Слідкуйте за тим, щоб рівень рідини покривав тільки підошву приладу;

Коли вода охолоне, праску можна виймати.

Техніку потрібно залишити на марлі підошвою вниз до повного висихання – на 1 – 2 доби. Тільки потім можна буде переходити до експлуатації.



Оцет теж хороший розчинник / Фото pinterest

Як почистити праску ззовні?

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюбленута здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

Підошва праски також періодично забруднюється, і її потрібно чистити.

Сіль

На щільний аркуш паперу потрібно насипати трохи солі. Праску сильно нагріти та поводити по кристаликах солі до тих пір, поки не зійде нагар.



Сіль допоможе почистити праску ззовні / Фото pinterest

Парафінова свічка

Парафінову свічку загорнути в бавовняну щільну тканину. Потім свічкою відтирати гарячу праску. Свічка буде плавитися, тому потрібно нахилити праску, щоб парафін стікав у заздалегідь підготовлений піддон. Адже якщо парафін потрапить в отвори праски, то потім може зіпсувати ваші речі при прасуванні.

Перекис водню

Взяти флакон перекису водню, змочити в ній ватяний диск і протираючи підошву праски, видалити нагар.



Хороший помічник і перекис водню / Фото pinterest

Ацетон

В ацетоні або оцті змочити ватний диск і потерти робочу поверхню праски. Після видалення нагару на прасці, протріть її шматком вовни. Якщо нагар не відійшов, то вимкніть праску, дайте їй трохи охолонути й поставте її на ніч на просочену оцтом ганчірку. Наліт розм'якшитися, відшарується і його можна буде прибрати м'якою ганчіркою.

Олівець для чищення праски

У господарських магазинах можна придбати спеціальний олівець для чищення праски від нагару. Щоб ним скористатися, потрібно нагріти праску і потерти олівцем. Потім протерти підошву ганчірочкою.



Олівець для чищення праски точно справиться з нагаром / Фото pinterest

Важливо пам'ятати, що ніколи не можна чистити праску грубими абразивними матеріалами або ножем. Це шкодить робочій поверхні праски та може призвести до подальших проблем.