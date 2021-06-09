Як почистити часник за 30 секунд і залишитися із чистими руками: відео

Часником приправляють безліч різних м'ясних страв, гарнірів, соусів і навіть десертів. Часник надає особливої пікантності продуктам, але його запах намертво в'їдається в руки кухарів.

Щоб за лічені секунди почистити часник і при цьому вберегти руки від специфічного гострого запаху, скористайтеся лайфхаком, який ми для вас підготували.

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Спочатку розділяємо часник на зубці й відправляємо їх у банку. Закриваємо банку з часником кришкою та інтенсивно повертаємо в різні сторони у швидкому темпі.

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Буквально за 30 секунд часник стане ідеально чистим. Тому висипаємо увесь вміст банки в тарілку або на дощечку. Чисті зубці забираємо для приготування страви, а сміття викидаємо. Банку злегка ополіскуємо водою з мийним засобом.

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Детальніше, як почистити часник за 30 секунд дивіться у відео: