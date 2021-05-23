6 простих порад, які допоможуть вам більше не боятися стоматолога

Багато хто з нас і досі до смерті боїться стоматологів, хоча епоха болючих процедур давно скінчилася. Сьогодні зуби лікують безболісно та швидко. Головне – подбати про гарний фінансовий запас.

Якщо попри всі знання ви однаково боїтеся звернутися до лікаря й до останнього терпите зубний біль, – скористайтеся нашими порадами. Вони допоможуть вам упоратися зі страхом і не зволікати з походом до стоматкабінету.

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Лікар, якому можна довіряти

У сучасному світі дуже важливо знати перевірених лікарів, це стосується і стоматолога в тому числі. Знайдіть сімейного зубного лікаря, який має гарний досвід роботи, знає, як знайти підхід до будь-кого і при цьому якісно виконує свої обов'язки. Хороший стоматолог – це гарантія якісного та безпечного лікування ваших зубів.

Обирайте лікаря з досвідом / Фото Ortoclassika

Відвідуйте стоматолога у першій половині дня

Найкраще йти до стоматолога зранку. У цей час ви ще не стомлені, нервова система урівноважена (чого може не бути після важкого робочого дня), тому легше будете переносити будь-які процедури.

Також зранку менш стомлений і лікар, що може вплинути на якість його роботи.

Відпочиньте напередодні

Щоб досягти своєї цілі, потрібно не лише багато працювати, але й вміти правильно відпочивати. І найкраще це робити у компанії друзів за чаркою охолодженої Zubrowka Czarna.

Обов'язково перед походом до стоматолога гарненько відпочиньте та виспіться. Це позитивно позначиться на нервовій системі, а отже процес лікування пройде більш спокійно і менш болюче. Саме тому напередодні походу до стоматолога не плануйте емоційні заняття та посиденьки з алкоголем. Це може послабити дію анестезії.

Перед походом до стоматолога гарненько відпочиньте / Фото Gorod-che

Не соромтеся ставити питання

Не налаштовуйте себе на те, що стоматолог – це монстр з інструментами у руках. Сміливо ставте йому запитання і відверто говоріть про все, що стосується вашої проблеми.

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Не приїжджайте на прийом надто рано

Від того, що ви приїдете до стоматолога значно раніше домовленого часу ви хвилюватися менше не станете. Швидше навпаки. Особливо негативні думки навіюватиме очікування в коридорі. Тому навіть якщо так сталося, що ви не розрахували час і приїхали до лікаря за годину до прийому, краще прогуляйтеся на вулиці, займіться чимось приємним. Це допоможе трохи розвіяти думки.

Побалуйте себе за мужність

Після походу до стоматолога і коли зникне дія анестезії, можете побалувати себе чимось приємним: улюбленим заняттям, смаколиками, поїздкою в нове місце тощо.

Після відвідування стоматолога дозвольте собі відпочити / Фото Freepik