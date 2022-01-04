Як оцінили спецвипуск "Гаррі Поттер 20 років по тому": рейтинг від глядачів та критиків

У перший день 2022 року фанатам поттеріани показали спецвипуск "Гаррі Поттер 20 років по тому: повернення до Гоґвортсу". Схоже, спеціальний епізод, як й усі фільми франшизи, підкорив глядачів.

Про це говорять оцінки користувачів та критиків на агрегаторі Rotten Tomatoes. Так, рейтинг спецвипуску про Гаррі Поттера за версією журналістів (на основі 8 рецензій) становить 100%, а за версією глядачів – 91% (на основі 100 відгуків).

До слова "Гаррі Поттер 20 років потому…": де дивитися довгоочікувану прем'єру в Україні

До слова, не лише на Rotten Tomatoes високо оцінили "Гаррі Поттер 20 років по тому: повернення до Гоґвортсу". На сервісі IMDb фільм має рейтинг 8,5.



Рейтинг спецвипуску "Гаррі Поттер 20 років по тому: повернення до Гоґвортсу" / Фото скріншот зі сайту Rotten Tomatoes

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У спеціальному випуску про Гаррі Поттера головні актори та творці кінофраншизи зібралися на одному майданчику на честь ювілею першої частини. Деніел Редкліфф, Емма Вотсон, Руперт Грінт, Том Фелтон, Гарі Олдман, Хелена Бонем Картер та інші згадували найцікавіші, найтрепетніші та найзворушливіші моменти зі зйомок. Саме одкровення зірок та їхні емоції так підкорили фанатів. Крім цього, спецепізоду вдалося повернути глядачів у ностальгійну атмосферу магії та дитинства.

"Гаррі Поттер 20 років потому: повернення до Гоґвортсу": дивіться трейлер онлайн