Як облаштувати у дворі зону для мангала: 9 креативних ідей

Простір для мангала – місце, без перебільшення, ритуального значення. Саме навколо вогнища споконвіку відбуваються найважливіші події й збираються найщиріші друзі. А тому значення має не лише дизайн мангальної зони, а й її зручність та безпечність.
Сезон пікніків – у розпалі, тож покваптесь облаштувати свою ідеальну зону відпочинку. Ми якраз зробили для вас чудову добірку ідей. Милуйтесь – і застосовуйте!
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Ідеї для облаштування мангальної зони
Практичний та зручний стіл з мангалом всередині. І не потрібно відволікатись від розмови, щоб перевірити готовність м'яса, бо мангал завжди біля вас.
Мангал у столі – це зручно та завжди тепло / Фото Unsplash
Цей гриль ідеально підійде для великої компанії. Тут можна смажити одночасно кілька видів м'яса та овочі.
Ідеальний варіант для великої компанії / Фото Unsplash
Якщо ви не маєте, де зберігати посуд для відкритого вогню, ця ідея – саме для вас. Цікавий та креативний простір, який дозволить приготувати страви на будь-який смак.
Посуд завжди буде під рукою / Фото Unsplash
Грітись за таким стильним столом дуже зручно. Навіть у прохолодний вечір ви зможете провести більше часу разом з рідними у затишній атмосфері біля вогню.
Затишний простір для сімейного відпочинку / Фото Unsplash
А ця стильна ідея суттєво полегшить процес приготування, адже можна одразу нарізати всі продукти біля вогню, і дрова теж під рукою.
Зручний мангал, на якому можна одразу все приготувати / Фото Unsplash
Таку бетонну споруду може створити будь-який майстер. Не вірите – дивіться в інструкції в фото.
Створіть стильний мангал своїми руками / Фото Unsplash
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Цей мангал для справжніх поціновувачів креативних дизайнів. Його незвична форма вражає, а наявність окремого місця для приготування страв буде чудовим доповненням.
Оригінальний мангал, який стане окрасою вашого двору / Фото Unsplash
Такий стильний купол може з'явитись у вашому дворі. Він буде не лише практичний у застосуванні, але й стане гарною окрасою.
Стильно, затишно та лаконічно / Фото Unsplash
Ця піч – окрема мінікухня для пікніків. Стильно, затишно та практично, адже ви можете нарізати та готувати страви в одному місці.
Мінікухня надворі – це практично / Фото Unsplash