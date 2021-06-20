Як облаштувати у дворі зону для мангала: 9 креативних ідей

Простір для мангала – місце, без перебільшення, ритуального значення. Саме навколо вогнища споконвіку відбуваються найважливіші події й збираються найщиріші друзі. А тому значення має не лише дизайн мангальної зони, а й її зручність та безпечність.

Сезон пікніків – у розпалі, тож покваптесь облаштувати свою ідеальну зону відпочинку. Ми якраз зробили для вас чудову добірку ідей. Милуйтесь – і застосовуйте!

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Ідеї для облаштування мангальної зони

Практичний та зручний стіл з мангалом всередині. І не потрібно відволікатись від розмови, щоб перевірити готовність м'яса, бо мангал завжди біля вас.



Мангал у столі – це зручно та завжди тепло / Фото Unsplash

Цей гриль ідеально підійде для великої компанії. Тут можна смажити одночасно кілька видів м'яса та овочі.



Ідеальний варіант для великої компанії / Фото Unsplash

Якщо ви не маєте, де зберігати посуд для відкритого вогню, ця ідея – саме для вас. Цікавий та креативний простір, який дозволить приготувати страви на будь-який смак.



Посуд завжди буде під рукою / Фото Unsplash

Грітись за таким стильним столом дуже зручно. Навіть у прохолодний вечір ви зможете провести більше часу разом з рідними у затишній атмосфері біля вогню.

Гарна компанія та коктейль із– ідеальна комбінація для вдало проведеного часу.



Затишний простір для сімейного відпочинку / Фото Unsplash

А ця стильна ідея суттєво полегшить процес приготування, адже можна одразу нарізати всі продукти біля вогню, і дрова теж під рукою.



Зручний мангал, на якому можна одразу все приготувати / Фото Unsplash

Таку бетонну споруду може створити будь-який майстер. Не вірите – дивіться в інструкції в фото.



Створіть стильний мангал своїми руками / Фото Unsplash

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Цей мангал для справжніх поціновувачів креативних дизайнів. Його незвична форма вражає, а наявність окремого місця для приготування страв буде чудовим доповненням.



Оригінальний мангал, який стане окрасою вашого двору / Фото Unsplash

Такий стильний купол може з'явитись у вашому дворі. Він буде не лише практичний у застосуванні, але й стане гарною окрасою.



Стильно, затишно та лаконічно / Фото Unsplash

Ця піч – окрема мінікухня для пікніків. Стильно, затишно та практично, адже ви можете нарізати та готувати страви в одному місці.



Мінікухня надворі – це практично / Фото Unsplash