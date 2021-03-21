Не завжди були такими: історичний факт про те, як німців привчили до чистоти

Чистота в Німеччині, а конкретно в Швабії, була не "вродженою", а навіть вельми примусовою. Довгий час німці скидали своє сміття, попіл, мертвих домашніх тварин, кістки та помиї з кухні просто через паркан, або куди доведеться.

Через це у містах та селах була жахлива антисанітарія, а хвороби поширювалися зі швидкістю світла. На щастя, місцеве керівництво зрозуміло, що потрібно щось з цим робити, і почало боротися з огидною звичкою людей.

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Укази графа Вюртембергського

У XV столітті графа Вюртембергського дістав цей сморід, і він видав указ про те, що сміття, вироблене людьми, та гній худоби, потрібно викидати за межі села або, принаймні, до найближчої річки, і лише вночі.

Звичайно, таку вимогу ніхто не поспішав виконувати. І перевірити це було нереально, адже поставити поліцію біля кожного сараю було надто дорого. Та ще й хабарі і частування для служителів Феміди було важко скасувати.



Граф Вюртембергський / Фото archive

Тоді граф видав новий указ, в результаті якого швабські міста раптово стали чистими. Суть указу зводилася до наступного: якщо ви помітили, що ваш сусід пару тижнів не прибирає сміття, і не донесли на нього, то покараний буде не тільки він, а й ви. А якщо ви донесли, то у вас є право на частину його землі. В результаті щосуботи всі жителі демонстративно і ретельно прибирали сміття перед своїм двором, обґрунтовано побоюючись доносів і сусідських підступів.



Місто у Швабії / Фото Getty Images

Цей тип регуляторних практик, безсумнівно, можна розглядати як примусове урядове "стукання" та порушення свободи людей. І все ж шваби дуже швидко привели свої міста та села в ідеальний порядок, а швабське "Кервохе" нині є частиною культури Німеччини.

Що таке "Кервохе" Слово "Kehrwoche" в перекладі з німецької означає "тиждень прибирання". І зараз по черзі на дверях квартир вішають табличку із зображенням швабри, відра і написом "Kehrwoche". Це означає, що підійшла черга господаря квартири протягом тижня наводити порядок в під'їзді і на прибудинковій території.



Табличка "Kehrwoche" в Німеччині / Фото Getty Images