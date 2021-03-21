Чистота в Германии, а конкретно в Швабии, была не "врожденной", а даже весьма принудительной. Долгое время немцы сбрасывали свой мусор, пепел, мертвых домашних животных, кости и помои с кухни просто за забор, или куда придется.

Из-за этого в городах и селах была ужасная антисанитария, а болезни распространялись со скоростью света. К счастью, местное руководство поняло, что нужно что-то с этим делать, и начало бороться с отвратительной привычкой людей.

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Указы графа Вюртембергского

В XV веке графа Вюртембергского достала эта вонь, и он издал указ о том, что мусор, произведенный людьми, и навоз скота нужно выбрасывать за пределы деревни или, по крайней мере, в ближайшую реку, и только ночью.

Конечно, такое требование никто не спешил выполнять. И проверить это было нереально, так как поставить полицию возле каждого сарая было слишком дорого. Да еще и взятки и угощения для служителей Фемиды было трудно отменить.



Граф Вюртембергский / Фото archive

Тогда граф издал новый указ, в результате которого швабские города внезапно стали чистыми. Суть указа сводилась к следующему: если вы заметили, что ваш сосед пару недель не убирает мусор, и не донесли на него, то наказан будет не только он, но и вы. А если вы донесли, то у вас есть право на часть его земли. В результате каждую субботу все жители демонстративно и тщательно убирали мусор перед своим двором, обоснованно опасаясь доносов и соседских козней.



Город в Швабии / Фото Getty Images

Этот тип нормативных практик, несомненно, можно рассматривать как принудительное правительственное "стучание" и нарушение свободы людей. И все же швабы весьма быстро привели свои города и села в идеальный порядок, а швабское "Кервохе" ныне является частью культуры Германии.

Что такое "Кервохе" Слово "Kehrwoche" в переводе с немецкого означает "неделя уборки". И сейчас по очереди на дверях квартир вешают табличку с изображением швабры, ведра и надписью "Kehrwoche". Это значит, что подошла очередь хозяина квартиры в течение недели наводить порядок в подъезде и на придомовой территории.



Табличка "Kehrwoche" в Германии / Фото Getty Images