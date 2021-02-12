Немає нічого гіршого, ніж спілкування з людиною, яка вас відверто дратує, та ще й під час подорожі. Між іншим, багато хто вважає, що в нашому житті з'являються такі ситуації, щоб навчити нас чогось важливого.

Так що у вас є шанс перетворити присутність дратівливих людей на щось корисне для вас же самих. Тому ми вам пропонуємо список найбільш набридливих типів людей, яких можна зустріти на відпочинку. Але головне – самому не стати одним із персонажів, про яких йдеться нижче.

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Занадто галасливі

Навіть якщо таких людей спочатку не видно, то їх завжди чутно. Це можуть бути молоді люди, які прийшли на пляж веселитися. Зазвичай вони голосно слухають музику. Однак не варто намагатися зробити подібним компаніям зауваження, в будь-якому випадку це викличе лише агресію.



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Ненажери, яким постійно мало

За таких людей найчастіше буває соромно іншим. В більшості вони зустрічаються в черзі до шведського столу і постійно намагаються забрати щось з собою.

Боротися з такою категорією людей не варто, як і давати поради або вчити. Адже у відповідь нічого хорошого ви не почуєте, лише зіпсуєте собі день та відпусту.



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Базікали, аж занадто

Такі люди приходять на пляж за враженнями, їм би когось обговорити, засудити, а з кимось навпаки намагаються подружитися. Причому роблять це дуже відкрито і нав'язливо. Вони змушують почуватись вас ніяково та заважають відпочивати. Тому від таких людей краще триматися якомога далі та не відповідати, навіть з ввічливості.



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