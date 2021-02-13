Як мотивувати себе: три прості правила

Бувають дні, коли нам зовсім не хочеться нічого робити. У нас пригнічений настрій, відчуття втоми й абсолютно бажання зовсім нічого не робити. Саме тоді нам потрібна мотивація. Лише ми здатні себе підбадьорити, розвеселити й спонукати до певних дій.

Мотивувати себе потрібно правильно та грамотно. Лише тоді у вас все вдасться легко та без турбот.

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Заохочення

Менеджери великих компаній, батьки відомих людей, а також кінологи знають, що всім потрібне заохочення. Це стосується і вас. Якщо вам потрібна мотивація, підбадьорюйте та заохочуйте себе. Не можете перемикнутися, оскільки голова "забита" безліччю негативних думок, – йдіть гуляти в парк. Балуйте себе, радуйте себе, робіть себе щасливими. Хто, якщо не ви?

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Досягнення

Для того, щоб себе мотивувати завжди згадуйте про свої досягнення. Усвідомлюйте, як вам було важко, але ви зробили це. Ви отримали бажане самостійно. Якщо ви змогли раз отримати бажане, зможете знову і знову.

Ми радимо писати список важливих та дрібних досягнень. Через місяць ви будете приємно здивовані тим, наскільки багато вам всього вдалося.

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Цілі

Постійно встановлюйте для себе нові цілі. Запам'ятайте, установка цілей не повинна припинятися. Чогось одного досягли, одразу доповнили список новими завданнями. Радимо писати цілі на день, тиждень, місяць. Більш глобальні цілі або навіть мрії формулюйте у списку цілей на рік.

Зауважте, потрібно чітко формулювати свої цілі й максимально часто про них думати. Це буде вас мотивувати та наближати до отримання бажаного.

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