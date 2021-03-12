Як мотивувати себе: 7 кращих способів

Трапляються ситуації, коли ми не здатні спонукати себе до ініціативи та дій задля досягнення певних цілей. У таких випадках у нас погіршується настрій, зникає самомотивація, з'являється апатія до всього.

Причин такого стану може бути багато, але в такому випадку потрібно максимально швидко "зібратися", налаштуватися на позитив і мотивувати себе усіма можливими способами. Ми допоможемо вам у цьому, адже підготували для вас 7 перевірених методів, які допоможуть вам знайти мотивацію.

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1. Ігноруйте те, що неважливо

Для кожної людини дуже важливо правильно розподіляти свою увагу. Присвячуючи час багатьом справам одночасно, у вас зникають не лише сили, а й енергія. Тому у такому вирі великої кількості справ та планів усе обов'язково потрібно розділяти на те, що потрібно зробити, а також те, на що свої сили та енергію витрачати не потрібно. Намагайтеся ігнорувати те, що не принесе вам ніякої користі чи задоволення.

Навчіться ігнорувати те, що неважливо / Фото App2top

2. Займайтеся тим, що вам подобається

Коли людина займається тим, що їй подобається, вона завжди має настрій, певні прагнення та цілі. Ці справи приносять їй задоволення та надихають.

Водночас не варто робити те, що вам швидко набридає. Такі справи забиратимуть у вас усі сили, потім псуватимуть настрій і, можливо, провокуватимуть появу роздратованості.

3. Розділіть великі цілі на малі

Іноді, коли у нас є великі цілі, ми довго до них наближаємося, тому у нас з'являється поганий настрій, розчарування та сумніви стосовно втілення запланованого в реальність. У таких ситуаціях варто кожну глобальну ціль розділити на менші. Так, реалізація кожної маленької цілі покращуватиме настрій, забезпечуватиме віру в себе, наближатиме вас до втілення вашої великої цілі в життя.

Досягнення малих цілей мотивує / Фото Betterworldllc

4. Журнал досягнень

Кожній людині важливо пам'ятати про те, чого вона досягла. Тому радимо вести журнал досягнень, записуючи в нього усі випадки, коли ви змогли зробити те, чого так сильно хотіли. Перечитуючи цей список, ви зможете мотивувати себе, адже список досягнень надихатиме вас.

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5. Будьте активні

Фізичні вправи здатні покращити наш моральний стан. Тому, коли у складних ситуаціях опускаються руки, вам важко зосередитися та налаштуватися на позитив, – не засмучуйтеся, а просто займіться спортом.

Спорт здатний сприяти самомотивації / Фото Triksklad

6. Оточуйте себе "правильними" людьми

Не варто впускати у своє оточення людей, які часто негативно налаштовані, агресивні та заздрісні. Навколо вас мають бути ті, хто може надихати, підтримувати та дарувати позитив. З такими людьми ваш моральний та фізичний стан буде прекрасним. Тому ви точно зможете себе мотивувати.

7. Історії успіху інших людей

Для того, щоб мотивувати себе іноді варто читати історії людей, які самостійно досягли успіху. Це вас надихатиме і стимулюватиме до певних дій. Так ви будете формулювати нові цілі й з ентузіазмом намагатиметеся їх досягти.

Надихайтеся історіями успішних людей / Фото Journal.litemf