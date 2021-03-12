Бывают ситуации, когда мы не способны побудить себя к инициативе и действий для достижения определенных целей. В таких случаях у нас ухудшается настроение, исчезает самомотивация, появляется апатия ко всему.

Причин такого состояния может быть много, но в таком случае нужно максимально быстро "собраться", настроиться на позитив и мотивировать себя всеми возможными способами. Мы поможем вам в этом, ведь подготовили для вас 7 проверенных методов, которые помогут вам найти мотивацию.

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1. Игнорируйте то, что неважно

Для каждого человека очень важно правильно распределять свое внимание. Посвящая время многим делам одновременно, у вас исчезают не только силы, но и энергия. Поэтому в таком водовороте большого количества дел и планов все обязательно нужно разделять на то, что нужно сделать, а также то, на что свои силы и энергию тратить не нужно. Старайтесь игнорировать то, что не принесет вам никакой пользы или удовольствия.

Научитесь игнорировать то, что неважно / Фото App2top

2. Занимайтесь тем, что вам нравится

Когда человек занимается тем, что ему нравится, он всегда имеет хорошее настроение, определенные стремления и цели. Это приносит ему удовольствие.

Вместе с тем не стоит делать то, что вам быстро надоедает. Такие дела будут забирать у вас все силы, потом портить настроение и, возможно, провоцировать появление раздражения.

3. Разделите большие цели на малые

Иногда, когда у нас есть большие цели, мы долго к ним приближаемся, поэтому у нас появляется плохое настроение, разочарование и сомнения относительно воплощения запланированного в реальность. В таких ситуациях стоит каждую глобальную цель разделить на меньшие. Так, реализация каждой маленькой цели будет улучшать настроение, обеспечивать веру в себя, приближать вас к воплощению вашей большой цели в жизни.

Достижения малых целей мотивирует / Фото Betterworldllc

4. Журнал достижений

Каждому человеку важно помнить о том, чего он достиг. Поэтому советуем вести журнал достижений, записывая в него все случаи, когда вы смогли сделать то, чего так сильно хотели. Перечитывая этот список, вы сможете мотивировать себя, ведь список достижений будет вдохновлять вас.

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5. Будьте активны

Физические упражнения способны улучшить наше моральное состояние. Поэтому, когда в сложных ситуациях опускаются руки, вам трудно сосредоточиться и настроиться на позитив – не огорчайтесь, а просто займитесь спортом.

Спорт способен содействовать самомотивации / Фото Triksklad

6. Окружайте себя "правильными" людьми

Не стоит впускать в свое окружение людей, которые часто негативно настроены, агрессивные и завистливые. Вокруг вас должны быть те, кто может вдохновлять, поддерживать и дарить позитив. С такими людьми ваше моральное и физическое состояние будет прекрасным. Поэтому вы точно сможете себя мотивировать.

7. Истории успеха других людей

Для того чтобы мотивировать себя, иногда стоит читать истории людей, которые самостоятельно добились успеха. Это вас будет вдохновлять и стимулировать к определенным действиям. Так вы будете формулировать новые цели и с энтузиазмом будете пытаться их достичь.

Вдохновляйтесь историями успешных людей / Фото Journal.litemf