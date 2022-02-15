Ніж – необхідний інструмент на кухні, але рано чи пізно він втрачає гостроту і затуплюється. У більшості випадків ви можете нагострити його за допомогою точилки. Але можна скористатися найпростішими способи зробити це без точила.

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Керамічний предмет: тарілка чи горнятко

Візьміть керамічні предмети та знайдіть на них нерівні краї на опорі. Щоб отримати найкращий результат, стежте, щоб нижня частина не була покрита фарбою. Тріть лезо ножа до основи, поки не наточите його.



Використовуйте керамічні предмети / Фото 5-Minute Crafts

Наждачний папір

Обгорніть шматок дерева наждачним папером. Покладіть його на тверду і зручну поверхню, переконавшись, що наждачний папір добре прикріплений. Нагостріть лезо ножа до паперу, поки воно не стане гострим.



Спробуйте наточити наждачним папером / Фото 5-Minute Crafts

Камінь, шматок цементу або бетону

Знайдіть шматок цементу, камінь або шматок бетону. Перед заточуванням змочіть камінь, щоб отримати кращий результат.



Використовуйте камінь чи шматок цементу / Фото 5-Minute Crafts

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