Як доглядати за пральною машиною, щоб вона прослужила довго

Пральна машина – найпотрібніша річ у кожному домі. І щоб не довелося міняти цю працьовиту помічницю передчасно, ставитись до неї слід по-людськи.

Регулярно доглядайте за барабаном машини, контейнером для пральних засобів та іншими важливими деталями – і вона сумлінно випере вам ще не одну тонну речей.

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Чищення прального барабана

Періодично потрібно правильно чистити барабан пральної машини. Для цього варто запустити найдовший цикл прання з найвищою температурою без речей. В ідеалі варто додавати спеціальні антинакипні засоби. Їх можна купити або зробити власноруч.

Періодичне чистьте барабан пральної машинки / Фото Emass

Народних засобів для очищення барабану може бути декілька:

декілька пачок лимонної кислоти (залежно від об’єму барабана можна використовувати від 1 до 6) всипте у відділ для прального порошку;

змішати 1/4 склянки соди й стільки ж води, отриманий розчин влити у відділ для порошку, а 2 склянки 9% оцту влити в барабан.

Якщо для очищення барабану ви вирішили обрати народні засоби, радимо спочатку уважно ознайомитися з інструкцією до вашої пральної машини й переконатися, що ці засоби не нашкодять техніці.

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Відділи для пральних засобів

Практично у всіх сучасних пральних машинках відділ для пральних засобів можна легко дістати. Просто водою вимити контейнер не вдасться, тому потрібно ретельно вичистити щіткою. Також не забудьте промити місце для кріплення контейнера. Іноді на ньому може бути так званий "накип".

Не забувайте мити відділ для порошку / Скриншот з Youtube

Гумовий ущільнювач

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Досить часто на гумовому ущільнювачі залишається вода, що призводить до появи плісняви та неприємного запаху. Саме тому періодично потрібно акуратно відгортати гуму і протирати її. Під час витирання не забувайте і про металеві частини, які знаходяться поруч.

Якщо ущільнювач надто брудний, протріть його губкою та спеціальним засобом для чищення пральних машин. Після цього гумову частину ретельно протріть сухою ганчіркою.

Деталі, які можна зняти

Періодично потрібно знімати ручки та інші деталі (для перемикання режимів) і ретельно їх промивати водою та спеціальним засобом або просто мильним розчином. Після цього ручки сушимо або витираємо і закріплюємо у потрібному місці.

По можливості знімайте ручки й ретельно їх вимивайте / Скриншот з Youtube