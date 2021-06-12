Регулярно следите за чистотой барабана машины, контейнера для моющих средств и других важных деталей – и она добросовестно выстирает вам еще не одну тонну вещей.

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Чистка барабана

Периодически нужно правильно чистить барабан стиральной машины. Для этого следует запустить самый длинный цикл стирки с высокой температурой без вещей. В идеале стоит добавлять специальные антинакипные средства. Их можно купить или сделать самостоятельно.

Периодическое чистите барабан стиральной машинки / Фото Emass

Народных средств для чистки барабана может быть несколько:

несколько пачек лимонной кислоты (в зависимости от объема барабана можно использовать от 1 до 6) всыпьте в отдел для стирального порошка;

смешать 1/4 стакана соды и столько же воды, полученный раствор влить в отдел для порошка, а 2 стакана 9% уксуса влить в барабан.

Если для чистки барабана вы решили выбрать народные средства, советуем сначала внимательно ознакомиться с инструкцией к вашей стиральной машине и убедиться, что эти средства не навредят технике.

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Отделы для моющих средств

Практически во всех современных стиральных машинках отдел моющих средств можно легко достать. Просто водой вымыть контейнер не удастся, поэтому нужно тщательно вычистить щеткой. Также не забудьте промыть место для крепления контейнера. Иногда на нем может быть так называемая "накипь".

Не забывайте мыть отдел для порошка / Скриншот с Youtube

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Резиновый уплотнитель

Достаточно часто на резиновом уплотнителе остается вода, что приводит к появлению плесени и неприятному запаху. Именно поэтому периодически нужно аккуратно отворачивать резину и протирать ее. Во время вытирания не забывайте и о металлических частях, которые находятся рядом.

Если уплотнитель слишком грязный, протрите его губкой и специальным средством для чистки стиральных машин. После этого резиновую часть тщательно протрите сухой тряпкой.

Детали, которые можно снять

Периодически нужно снимать ручки и другие детали (для переключения режимов) и тщательно их промывают водой и специальным средством или просто мыльным раствором. После этого ручки сушим или вытираем и закрепляем в нужном месте.

По возможности снимайте ручки и тщательно их вымывайте / Скриншот с Youtube