10 перевірених лайфхаків, які допоможуть економити на покупках у супермаркеті

Здається, ми все знаємо про похід у супермаркет, адже робимо покупки чи не щодня. Та як уникнути черг та правильно складати список продуктів – розкриваємо 10 лайфхаків, які точно стануть вам у пригоді.

Маленький кошик для товарів чи список продуктів, написаний заздалегідь – ці правила хоч не здивують досвідчених покупців, проте допоможуть зекономити кошти.

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Похід в магазин раз на тиждень

Корисно планувати похід завчасно, бо це вбереже вас від зайвих покупок. Якщо упродовж тижня вам будуть потрібні свіжі хліб, фрукти або молоко – обирайте маленькі крамнички, де не буде спокуси купити забагато продуктів. Якщо ж ви все-таки пішли у супермаркет – візьміть маленький кошик, а не великий візок.

Список продуктів



Складіть список продуктів / Фото Unsplash

Про це правило знають всі, але не кожен його дотримується. Складати список продуктів – дуже гарна звичка. Правильно записувати все поступово, а не перед виходом із дому, так ви точно нічого не забудете.

Для того, щоб планувати покупки ефективніше, рекомендуємо повісити на холодильник планер або завантажити застосунок на телефон.

Акції

Стежте, де і коли будуть знижки на ті продукти, які ви плануєте купувати. Це можна робити на сайті супермаркету або у соцмережах. Та не радимо ганятись за знижками на іншому кінці міста, адже витрати часу можуть бути невиправданими.

Час



Виділіть достатньо часу / Фото Unsplash

Обирайте правильний період для походу в супермаркет. Зазвичай виграшним для вас буде ранок та післяобідній час: тоді завжди менше людей і не доведеться довго чекати в черзі. Виділіть на цей процес стільки часу, щоб ви встигли вивчити ціни та, не поспішаючи, купити все зі списку.

Не забудьте екосумку

Психологи рекомендують йти в магазин ситими та бадьорими, щоб не мати спокуси придбати шкідливі перекуси чи зайві товари.



Рекомендуємо придбати екосумку для походів в магазин / Фото Unsplash

Якщо у вас ще немає екосумки – зараз саме час її придбати або ж пошити. Одноразові пакети із супермаркету зазвичай використовують не більше 12 хвилин, а от тканинна торбинка буде вам слугувати роками. Окрім цього, екосумка – чудовий спосіб підтримати світ у боротьбі за екологію.

Правильно вибирайте продукти

Якщо ви не любите переплачувати, краще обирати вагові продукти. Вони зазвичай коштують дешевше, ніж уже розфасовані. Для зважування фруктів і овочів можете придбати спеціальні багаторазові екомішечки.

Якщо потрібний продукт є лише в упакуванні, тоді обирайте ту, яку можна потім повторно використати. Наприклад, оливки краще купувати у скляній банці, а не в металевій, адже у ній можна потім щось зберігати.

Сезонні фрукти і овочі

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Купуйте вагові сезонні фрукти / Фото Unsplash

Завжди звертайте увагу на сезонні фрукти та овочі місцевих виробників. Такі продукти зазвичай коштують дешевше. Відтак вони – свіжі, без консервантів та за вигідною ціною через відсутність значних витрат на транспортування.

Не купуйте забагато

Якщо товар продають за зниженою ціною, завжди з'являється бажання схопити одразу кілька одиниць. Проте брати із запасом варто тільки ті продукти, у яких тривалий термін зберігання.

Загляньте у кошик



Перевірте кошик перед касою / Фото Unsplash

Рекомендуємо перевіряти вміст кошика перед касою. Так ви переконаєтесь, що нічого не забули купити та не взяли зайвого.

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Не забудьте чек

Зберігати чек варто доти, доки ви не прийдете додому і не звірите його з покупками. Зверніть увагу, чи всі знижки були враховані та чи не порахували вам зайву одиницю.

Якщо ви побачили, що серед продуктів є якийсь зіпсований, лише із чеком його можна повернути в магазин.