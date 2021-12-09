У поєднанні з кількома речовинами які, ймовірно, вже є у вашому домі, можна легко позбутися старих плям зі свого килима. Мовиться про вино, каву, бруд, соус для їжі тощо.

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Чистимо килим милом та з пилососом

Спеціаліст з гігієни пропонує метод, у якому використовує пилосос, харчову соду або мило для посуду.

Необхідні інструменти: стара зубна щітка, щітка, чиста ганчірка або рушник і відро.

Приготуйте відро теплої води та улюблений інструмент для чищення.

Пропилососіть всю ділянку, яку ви хочете очистити, щоб позбутися бруду та пилу.

Якщо використовуєте харчову соду, посипте пляму до повного покриття. Якщо ви використовуєте мило для посуду, виміряйте розмір плями та використовуйте 1 столову ложку на 15 – 20 сантиметрів плями.

Помахайте ним, поки не побачите бульбашки.

Використовуючи стару щітку, зубну щітку, ганчірку або рушник, обережно протріть пляму теплою водою.

Не замочуйте повністю. Просто зробіть її достатньо вологою, щоб видалити бруд чи пляму.

Увімкніть будь-які вентилятори або відчиніть вікна, щоб килим висох.

Після висихання знову пропилососіть.

"Бабусина мудрість"

Блогер Алі Філдс каже, що покладається на "бабусину мудрість" чистити килими. Ця техніка вимагає трохи більше засобів ніж наведена вище, але вона працює не тільки для очищення плям. Розчином можна обробити всю кімнату.

Потрібні очисники:

суміш води і мила для посуду;

трохи кухонної солі;

трохи харчової соди.

Також допоміжні предмети: щітка для чищення з жорсткою щетиною, пляшка з розпилювачем, кілька старих ганчірок або махрових рушників.

Почніть із змішування невеликої частини мила – 1/8 чайної ложки з водою в пляшці з розпилювачем. Не струшуйте його надмірно.

Посипте харчовою содою і кухонною сіллю ділянку, який потрібно глибоко очистити.

Злегка розпиліть суміш мильної води на ту ж ділянку. Дайте постояти кілька хвилин.

Почистьте щіткою килим в одному напрямку. Це накопичить волосся та сміття, яке можна буде легко зібрати.

Притисніть рушники до килима, давши їм просочитися водою.

Після того, як область в основному висохне, видаліть мильну суміш з пляшки з розпилювачем, наповніть її звичайною водопровідною водою і ще раз злегка розпиліть килим.

Знову прикладіть тканинні рушники в килим.

Чи можна почистити килим снігом

Так, прибирання снігом – це чудовий варіант у зимові місяці. Для досягнення найкращих результатів використовуйте сухий сніг, який щойно випав.

Ось, як глибоко очистити килим від снігу за п'ять простих кроків: