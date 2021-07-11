Витирати пил з телевізора треба вміти: 5 популярних помилок, які робить кожен

Щотижневе прибирання вдома потребує багато часу. І так важливо нічого не пропустити й все зробити правильно.

Часто на телевізорі найбільше видно пил та жирні відбитки пальців, тому потрібно часто та правильно його протирати. Ідеї 24 діляться поширеними помилками під час прибирання телевізора.

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Помилки при витиранні телевізора

Серветки

Не рекомендуємо використовувати для протирання телевізора звичайні кухонні серветки – краще для цього взяти тканину з мікрофібри. Вона спеціально розроблена для скла, дзеркал, екранів, мобільних телефонів та об'єктивів камер. Перевагою такої тканини є те, що вона не залишає розводів та подряпин на екрані.

Уникайте попадання мийних засобів на екран / Фото Pinterest

Оприскувач

Не рекомендуємо розпилювати мийний засіб на екран. Якщо ваш телевізор старий, невелика кількість води йому не зашкодить, оскільки він має шар скла. Однак ніколи не розприскуйте рідини безпосередньо на екран нових моделей, оскільки вони можуть спричинити серйозні пошкодження. Додайте засіб на тканину з мікрофібри і протріть нею екран.

Мийні засоби

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Сильнодійні розчини можуть завдати серйозної шкоди рідкокристалічним, світлодіодним та плазмовим екранам. Мийні засоби, які містять аміак, спирт або ацетон, використовувати категорично заборонено. Очищати екран найкраще сухою тканиною з мікрофібри. Позбутись відбитків пальців допоможе повторне протирання – вони зникнуть майже відразу. Якщо плями залишились, придбайте спеціальний засіб для очищення екранів телевізора, мобільного телефону та монітору комп’ютера.

Пульт дистанційного керування



Не забудьте почистити пульт / Фото Pinterest

Пульт до телевізора також час від часу потребує прибирання. На ньому може зберігатись чимало бактерій, тому потрібно ретельно його чистити. Для цього використовуйте дезінфекційні серветки. Не забудьте витягти батарейки перед прибиранням, адже волога може їх пошкодити.

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Динаміки

Більшість телевізорів сьогодні мають вбудовані динаміки. Не варто чистити їх мокрою ганчіркою, оскільки вода чи мийний засіб може попасти всередину та завдати шкоди. Можете використати під час прибирання порохотяг. Це допоможе легко видалити пил та інший бруд з динаміків.