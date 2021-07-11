Часто на телевизоре больше всего видно пыль и жирные отпечатки пальцев, поэтому нужно часто и правильно его протирать. Идеи 24 делятся распространенными ошибками при уборке телевизора.

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Ошибки при вытирании телевизора

Салфетки

Не рекомендуем использовать для протирания телевизора обычные кухонные салфетки – лучше для этого взять ткань из микрофибры. Она специально разработана для стекла, зеркал, экранов, мобильных телефонов и объективов камер. Преимуществом такой ткани является то, что она не оставляет разводов и царапин на экране.

Избегайте попадания моющих средств на экран / Фото Pinterest

Опрыскиватель

Не рекомендуем распылять моющее средство на экран. Если ваш телевизор старый, небольшое количество воды ему не навредит , поскольку он имеет слой стекла. Однако никогда не разбрызгивайте жидкости непосредственно на экран новых моделей, поскольку они могут вызвать серьезные повреждения. Добавьте средство на ткань из микрофибры и протрите ею экран.

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Моющие средства

Сильнодействующие растворы могут нанести серьезный ущерб жидкокристаллическим, светодиодным и плазменным экранам. Моющие средства, содержащие аммиак, спирт или ацетон, использовать категорически запрещено. Очищать экран лучше сухой тканью из микрофибры. Избавиться отпечатков пальцев поможет повторное протирание – они исчезнут почти сразу. Если пятна остались, приобретите специальное средство для очистки экранов телевизора, мобильного телефона и монитора компьютера.

Пульт дистанционного управления



Не забудьте почистить пульт / Фото Pinterest

Пульт к телевизору также время от времени нуждается в уборке. На нем может храниться много бактерий, поэтому нужно тщательно его чистить. Для этого используйте дезинфицирующие салфетки. Не забудьте извлечь батарейки перед уборкой, ведь влага может их повредить.

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