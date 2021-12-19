Вистоять проти домашніх улюбленців: 5 незвичайних ялинок

Власники домашніх тваринок знають, що новорічна ялинка – улюблена іграшка пухнастиків. Варто лише почати розпаковувати гірлянди та декор, вони одразу прямують усе це досліджувати.

Нерідко така допитливість закінчується щонайменше розбитими іграшками й зіпсованими нервами. Однак є вихід – нестандартні ялинки, котрі витримають натиск тварин.

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5 цікавих рішень

1. Перевернута ялинка

Перевернута ялинка / Фото Pinterest

Прекрасне рішення, яке не залишає улюбленцям жодного шансу. Але і в цьому випадку краще відмовитися від скляних іграшок. Дерево, картон, нитки, фетр, тканина – альтернатив безліч!

Крім того, така ялинка чудово підійде родинам з маленькими дітками. Дотягтися до неї вкрай важко, тож батьки можуть бути впевнені, що малеча у безпеці.

2. Ялинка на стіні

Ялинка на стіні / Фото Pinterest

Сьогодні ялинки, розташовані на стіні, зустрічаються достатньо часто. Це креативний, естетичний й безпечний спосіб. Однак головне розташувати ялинку максимально високо, аби пухнастики не дострибнули до неї.

3. Дерев'яна ялинка

Дерев'яна ялинка / Фото Pinterest

Таку ялинку надійно фіксується, тож її надзвичайно важко навіть похитнути. У заміських будинках такий артоб'єкт виглядає максимально стильно та органічно. На гілочках дуже зручно розвішувати гірлянди та декор. Пам'ятайте, що не варто надовго залишати увічнені вогники, адже дерево – це легкозаймистий матеріал!

4. Ялинка в ящичку

Ялинка у ящику / Фото Pinterest

Доволі стильне та креативне рішення. Таку конструкцію можна або придбати, або змайструвати власноруч Посадіть у ящик гілочки ялинки, а от щодо декору – дайте волю своїй фантазії!

5. Мініялинки

Мініялинка / Фото Pinterest

Головна перевага полягає у тому, що ви можете поставити таку ялинку у важкодоступних для улюбленців місцях. Такою красою можна прикрасити увесь дім! Навіщо обмежуватися однією ялинкою, якщо можна створити атмосферні куточки у кожній кімнаті?