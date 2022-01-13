Весь секрет у солі: як посмажити ідеальну картоплю, аби вона не приставала до сковорідки

Смажену картоплю сміливо можна віднести до тих страв, які часто готують нашвидкуруч, коли у холодильнику не залишилося запасів. І здавалося б, нічого складного у цьому нема.

Начистили картоплю, нарізали, відправили у сковорідку та чекаєте, коли вона буде готова. Це якщо в загальних рисах. Хай там що, але є кілька пунктів, за якими потрібно стежити, аби страва вийшла справді смачною, хрусткою, ароматною та розсипчастою.

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Так, важливо, щоб шматочки не прилипли до сковороди і не підгоріли. І якщо з останнім можна справитися, регулярно помішуючи картоплю, то прилипання інколи не уникнути, навіть якщо від плити узагалі не відходити. Однак є один лайфхак, який має знати кожен кулінар.

Перед тим, як налити олію на сковороду, поверхню потрібно присипати сіллю і помішати кілька секунд. Спеція вбере зайву вологу і картопля вийде цілісною, хрумкою та золотистою. А найголовніше – не розбризкуватиметься олія по всій кухні.

Текст публікації Правильне харчування:

Сьогодні хочу поділитися з вами однією маленькою хитрістю під час смаження картоплі. Буває так, що починаєш смажити картоплю, а бризки летять на всі боки. І щоб цього уникнути, потрібно перед тим як налити олію у сковороду насипати сіль. Зайву вологу вбере сіль і олія не буде бризкати!