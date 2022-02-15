Погодьтеся, макарони часто нас виручають, якщо потрібно нашвидкуруч організувати обід чи вечерю. А для любителів італійської кухні маємо ще один рецепт, на який ви потратите мінімум часу та зусиль. Ми говоримо про сирну пасту, яка має усі шанси стати вашою улюбленою стравою.

І ще 7 найромантичніших комедій: що варто переглянути на День Святого Валентина

Тож зберігайте рецепт до своєї колекції і гайда експериментувати на кухні разом з Ідеї 24!

Як швидко приготувати пасту з сиром

Інгредієнти:

спагеті – 200 грамів;

сир пармезан (або інший із твердих сортів) – 50 – 70 грамів;

сіль та чорний мелений перець – на ваш смак.

Спосіб приготування:

На сковорідку влийте трохи води і викладіть туди сирі спагеті. Готуйте їх за таким принципом, як і різотто – поступово доливаючи воду. Коли макарони будуть уже маже готовими, тоді можна висипати натертий пармезан чи інший улюблений сир твердих сортів. Усе добре перемішайте та посоліть й поперчіть на свій смак.

Смачного!

Читайте також Як приготувати ситну та швидку запіканку зі спагеті: нею можна нагодувати всю сім'ю

Якщо ви кіноман, який цінує якісну картинку, тоді вам на OLL.TV. Тут кожен знайде, що переглянути. У каталозі OLL.TV понад 15 000 фільмів і серіалів у бездоганній якості, українські та закордонні телеканали, прямі трансляції спортивних подій та багато іншого!

Текст публікації фуд-блогерки Томи:

Паста із 3-х інгредієнтів

Мрію поїхати в Італію і спробувати їхні пасти та піци. Надіюсь, скоро моя мрія здійсниться. А поки я смакую цю смачнезну пасту і почуваюсь прекрасно, тому що це дуже смачно.

Будь-яка паста/макарони

Сир пармезан (або інший із твердих сортів)

Чорний перець мелений

Приготування дуже просте, показую на відео.