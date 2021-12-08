Цікаві ідеї, як весело відсвяткувати дитячий день народження вдома

Часто день народження дитини збігається з карантином, тому відсвяткувати його з друзями і в кафе не можна. Креативні мами не засмутилися, а вигадали цікаві ідеї святкування вдома.

Для того, щоб організувати чудове свято дитині, треба пригадати всі її вподобання. Батьки також можуть доповнити святкування подарунком, про який давно мріяла дитина.

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День "Так"

Коли дитина прохально питає дозволу на ігри або ж просить щось у батьків у свій день народження, треба відповідати "так". Звичайно що, дозволяти їй у межах розумного.

Наприклад, якщо малеча попросить зустрічі зі своїм найкращим другом, це має бути "так". Дозволяти також варто речі, що не є надто корисними, але радісними для дитини. Вони до того ж не роблять цього в буденному житті:

Мамо, можна мені морозиво на сніданок? – Так, так, можна!

Тату, ти пограєш зі мною? – Так, так, я буду!

Улюблені мультфільми

Якщо дитина обожнює мультфільми, а піти в кіно зараз не можна, то варто організувати це вдома. Вибравши мультфільм, перетворіть вітальню на театр: закрийте штори та жалюзі, щоб зробити кімнату темною.

Тоді приготуйте попкорн та покладіть у веселі індивідуальні миски для частування. Можливо, навіть приготуйте якусь цукерку в стилі кінотеатру до попкорну.

Автомобільний парад

Спочатку слід попросити друзів, сусідів та родичів зробити різноманітні плакати. Тоді почепити їх на авто та проїхати повз дім іменинника у визначений час.

Потім усім учасникам автомобільного параду можна зупинитися і заспівати разом пісню "З днем народження, тебе". Тоді ж слід підійти по черзі до вікна і привітати іменинника гарними побажаннями.

Відеопривітання

Зараз існує безліч соцмереж та відеододатків, що допоможуть привітати іменинника оригінально онлайн. Батьки можуть попросити членів сім'ї дитини надсилати відеоповідомлення через SMS, Facebook тощо.

Потім тато з мамою покажуть чи надішлють дитині відео. Можна всі записи також змонтувати у додатку на мобільному й додати гарну музику. Також можна організувати відеовиклик з друзями в Zoom чи Skype.

Прикрашати, прикрашати, прикрашати!

У ніч перед днем ​​народження дитини, після того, як вона лягла спати, треба прикрасити дім. На двері можна почепити святкові стрічки з паперу, повітряні кульки і все те, що любить малеча.

Прикрасити варто не лише спальню, а й вітальню та кухню табличками "з днем ​​народження", повідомленнями-побажаннями.

Улюблений день

Разом із днем ​​"Так" організуйте дитині "Улюблений" день: