Цікаві ідеї рольових ігор вдома: як весело провести час із дітьми та розвинути їхнє мислення

На початковому етапі розвитку кожна дитина потребує цікавих способів навчання. Саме в цьому їм допомагають рольові ігри.

Пропонуємо 10 найкращих рольових ігор для дітей дошкільного віку, які можна організувати вдома. Вони допоможуть краще зрозуміти життя і світ.

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Хлібопекарня

Діти можуть створити власну пекарню, випікати смаколики та продавати їх іншим дітям, які будуть їхніми клієнтами.

Батькам варто допомогти приготувати такі ласощі, як печиво та тістечка, використовуючи вирізи з картону та олівці. Також можна придбати готові ігрові набори для випічки.

Квітковий магазин

Відтворити квітковий магазин – чудова рольова ідея для дітей. Адже так малеча дізнається про різні квіти, пори року, в які вони зазвичай цвітуть, а також їхні альтернативні назви.

Дорослі мають попросити дітей зробити вирізи квітів і скласти їх у красиві букети з привабливими стрічками. Ця рольова гра також може зміцнити їхні математичні навички, коли вони рахуватимуть квіти та продаватимуть букети своїм клієнтам.

Піцерія

Діти люблять їсти піцу! Ця рольова гра допоможе їм зрозуміти, як роблять піцу та доставляють її клієнтам.

Вони можуть робити шматки піци, печі та коробки для доставки з картону та кольорового діаграмного паперу. Тоді прикидатися, що пройшли кілька кілометрів, щоб доставити піцу вчасно.

Діти будуть багато взаємодіяти один з одним під час цієї діяльності. Вони також дізнаються, як працюють заклади харчування та піцерії.

Догляд за дитиною

Діти часто наслідують батьків, які піклуються про немовлят. Тоді вони намагаються повторити дорослих і дбають про своїх іграшкових малюків, наче про справжніх.

Діти мають велику фантазію і можуть годинами гратися з м'якою іграшкою чи лялькою, одягати їх, годувати, брати до школи тощо.

Тому батькам варто показати малечі, як доглядати за лялькою: вмивати, одягати, розчісувати тощо. Така гра вчить дітей бути турботливими та захищати інших.



Рольова гра для розвитку турботливості / Фото Unsplash

Чаювання

Діти можуть гратися з готовими наборами та відтворювати сцену чаювання зі своїми батьками, братами, сестрами, друзями та навіть своїми іграшками.

Їх треба заохотити привести всіх своїх нових друзів додому на чаювання. Таким чином діти навчаться спілкуватися та заводити нових друзів. Іноді ця гра може також спрацювати як засіб для зняття стресу і спонукати дитину поділитися своїми почуттями за горнятком чаю.

Лікарня

Малеча дуже любить наслідувати лікарів, носить стетоскопи, виписує ліки та допомагає іншим дітей.

Гра вчить їх піклуватися, виховуючи співчуття до інших. Діти можуть по черзі грати в лікарів, медсестер і пацієнтів та роздумувати, які недуги вони вилікують.

Поліція чи детектив

Діти можуть одягнути капелюхи Шерлока для цього заняття. Вони, на прохання дорослих, мають шукати зниклий предмет за допомогою підказок.

Це допоможе підживити допитливий розум дітей, підвищивши навички розв'язування проблем.

Банк

Батьки з дітьми можуть створювати грошові купюри з паперу та відтворювати сценарій банку. Там малюки можуть давати і брати гроші, а також навчитися рахувати й додавати.

Дітей старшого віку можна навчити позичати гроші та повертати їх з відсотками. Малеча також розвине навички співпраці та співробітництва.