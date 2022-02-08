Ці 5 порад підвищать продуктивність під час роботи до максимуму

Усі ми хочемо бути більш продуктивними, адже виконання завдань робить нас щасливішими. Ось 5 порад, які допоможуть підвищити вашу продуктивність.

Ці рекомендації особливо допоможуть тоді, коли треба повернутися до роботи після свят. Прочитайте добірку – і ви точно знайдете щось для себе.

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5 порад, щоб стати продуктивнішими

1. Поділіть список справ навпіл

Використовуйте підхід "менше – більше" і скоротіть список справ. Зосередьтеся лише на речах, які важливі. Інвестуйте в якість, а не в кількість.

2. За сніданком зосереджуйтеся лише на собі

Не починайте ранок з перевірки електронної пошти та календаря. Краще проігнорувати це і добре поснідати, почитати новини, помедитувати або потренуватися. Отримайте правильну енергію для продуктивного дня.



Зранку витрачайте час лише на себе / Фото 5-Minute Crafts

3. Робіть регулярні перерви

Перерви допомагають покращити концентрацію та підтримувати постійний рівень продуктивності.

4. Виріште складні завдання до обіду

Виконуйте найскладніші завдання вранці, коли ваш розум свіжий, і відкладіть свої зустрічі на другу половину дня. Такий розклад допоможе вам розпоряджатися своїм часом більш продуктивно.



Важку роботу виконуйте до обіду / Фото 5-Minute Crafts

5. Снідайте правильно

Також добре випити здоровий напій вранці, щоб покращити пам'ять та концентрацію. Уникайте вживання занадто великої кількості кофеїну, оскільки це може призвести до недосипання, що згодом вплине на вашу продуктивність через втому.

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