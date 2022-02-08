Эти рекомендации особенно помогут, когда нужно вернуться к работе после праздников. Прочтите подборку – и вы точно найдете что-то для себя.

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5 советов, чтобы стать более продуктивными

1. Разделите список дел пополам

Используйте подход "меньше – больше" и сократите список дел. Сосредоточьтесь только на вещах, которые важны. Инвестируйте в качество, а не в количество.

2. За завтраком сосредотачивайтесь только на себе

Не начинайте утро с проверки электронной почты и календаря. Лучше проигнорировать это и хорошо позавтракать, почитать новости, помедитировать или потренироваться. Получите правильную энергию для продуктивного дня.



Утром тратьте время только на себя. Фото 5-Minute Crafts

3. Делайте регулярные перерывы

Перерывы помогают улучшить концентрацию и поддерживать постоянный уровень продуктивности.

4. Вырешите сложные задания до обеда

Выполняйте самые сложные задачи утром, когда ваш разум свеж, и отложите свои встречи на вторую половину дня. Такое расписание поможет вам распоряжаться своим временем более продуктивно.



Трудную работу выполняйте до обеда / Фото 5-Minute Crafts

5. Завтракайте правильно

Также хорошо выпить здоровый напиток утром, чтобы улучшить память и концентрацию. Избегайте употребления слишком большого количества кофеина, поскольку это может привести к недосыпанию, что впоследствии повлияет на вашу продуктивность из-за усталости.