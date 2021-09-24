Цей раціон допоможе схуднути: порада дієтолога

Правильне харчування відіграє важливу роль під час схуднення. Але часом раціон з корисних продуктів не приносить бажаного результату.

Дієтологиня Марина Сергеєва поділилась у своєму інстаграмі рецептом правильного раціону. Деталі читайте у нашому матеріалі.

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Правильний раціон для схуднення

Перед тим, як переходити на правильне харчування, детально розгляньте свій раціон. В першу чергу варто позбутись шкідливих вуглеводів: хліб, макарони, картопля, білий рис, цукор, солодощі. Саме ці продукти провокують збільшення ваги.



Не вживайте шкідливі вуглеводи / Фото Unsplash

Поганий варіант відмовитись від усього, адже під час голодування чи великих перервав між прийманнями їжі сповільнюється обмін речовин, тому організм буде накопичувати все, що ви з'їдаєте.

Як почати худнути

Головне правило – почати їсти. Щодня ви маєте організовувати 3 – 4 приймання. При цьому стежте за кількістю білків та жирів, щоб не було дефіциту. Виключіть з раціону шкідливі вуглеводи, а якщо все ж хочете потішити себе смачненьким – робіть це до обіду.

Правильне меню

Сніданок

Ваш корисний сніданок має містити білки та жири, щоб ви змогли сповна насититись і не спокушались на солодкі перекуси. Приготуйте вівсянку і додайте у неї варені яйця, хороший варіант також бутерброд з жирною рибкою, печінкою тріски чи авокадо.

Обід



Приготуйте м'ясо або рибу на обід / Фото Unsplash

Тут білки, жири та вуглеводи – ваші найкращі друзі. У тарілці обов'язково повинен бути шматок м'яса або риби, гарнір та овочі. Це ідеальний варіант збалансованого харчування. На десерт можете потішити себе шматочком солоденького.

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Вечеря

За вечерею варто подбати про білок та клітковину. Чудово підійде риба чи м'ясо без гарніру.

Дієтологиня також не рекомендує робити великі перерви між прийманнями їжі, максимум 5 годин. Беріть зі собою їжу в контейнері та подбайте, щоб у холодильнику завжди були свіжі та корисні продукти.