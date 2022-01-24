Цей метод стане вашим улюбленим: як легко почистити гранат за лічені секунди

Якщо ви є дуже швидкими, то за допомогою цього методу зможете почистити гранат всього лиш за 30 секунд! Як це зробити та що знадобиться – читайте в матеріалі.

Гранат – досить складний фрукт через свою структуру і почистити його не завжди легко. Однак, дізнавшись про кілька простих кроків, ви забудете про цю проблему назавжди.

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Як легко почистити гранат

ніж;

миска;

дерев'яна ложка або інше схоже приладдя.

Зріжте верхівку (квітковий бік) граната, обережно, щоб не зачепити плід. Зніміть верхівку і відкладіть. Тепер розріжте гранат за прожилками всередині, щоб розділити його на дві половинки. Знову ж таки робіть це обережно, щоб не порізати шкірку.

Руками розпушіть кожну половинку граната. Візьміть половинку в руку й тримайте його над мискою зернами вниз. Міцно вдарте дерев'яною ложкою по спинці. Насіння миттєво почне падати. Повторіть це з другою половиною.

: щоб легко позбутися білої шкірки, яка може опинитися між зернами, додайте в миску холодну воду. Сміття спливе наверх і ви можете злити воду.

Чистимо гранат за 1 хвилину: дивіться відео