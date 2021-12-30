Свіжа до 3 місяців: як правильно зберігати цибулю вдома

Цибуля – це інгредієнт, який ми використовуємо в багатьох стравах. Якщо його правильно зберігати, він може залишатися свіжим до 3 місяців.

Ділимося рекомендаціями, як зберігати цілу, розрізану навпіл і нарізану цибулю. Також ми розповімо про те, який вид цибулі добре заморожувати і як це робити правильно.

Цікаво Замість Грінча – Крампус: нетипові стрічки, які варто переглянути перед Новим роком

Основні хитрощі

Зберігайте цілу цибулю в холодному, сухому, темному і добре провітрюваному місці. Наприклад, в зачиненій кухонній шафі. Не кладіть її у холодильник: цибуля вбере зайву вологу, стане м'якою і швидше зіпсується.

Не тримайте цибулю в поліетиленовому або щільному тканинному пакеті. Для циркуляції повітря краще використовувати сітку або коробку з отвором. Цілу цибулю можна зберігати від 2 до 3 місяців.

Половинки цибулі

Якщо після приготування залишилася половинка цибулі, поставте її в холодильник, загорнувши в харчову плівку.

Покладіть шматочок в товстий пакет із застібкою-блискавкою або герметичний контейнер.

Використовуйте цю цибулю тільки для приготування гарячих страв. Адже в такий спосіб продукт може втратити свої смакові властивості, тому його не рекомендується вживати в свіжому вигляді. Зберігати половинку цибулі можна до 2 тижнів.

Нарізана цибуля

Зберігайте нарізану цибулю в герметичній тарі без плівки. Використайте продукт все ж якомога швидше: чим довше нарізана цибуля зберігається в холодильнику, тим більше вона окислюється і втрачає вітаміни. Зберігати нарізану цибулю можна 7 – 10 днів.

Чи можна заморозити цибулю

Як і багато інших продуктів, цибулю можна заморожувати. Але не кладіть цілу цибулю в морозильну камеру. Її краще розрізати або покласти в поліетиленовий пакет із застібкою-блискавкою чи герметичний контейнер.

Перед заморожуванням переконайтеся, що ви добре витерли всю зайву вологу з пакета або контейнера. Це допоможе довше зберігати продукт. Заморожену цибулю можна використовувати до 6 місяців.