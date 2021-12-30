Делимся рекомендациями, как хранить целый, разрезанный пополам и нарезанный лук. Также мы расскажем, какой вид лука хорошо замораживать и как это делать правильно.

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Основные уловки

Сохраняйте целый лук в холодном, сухом, темном и хорошо проветриваемом месте. Например, в закрытом кухонном шкафу. Не кладите ее в холодильник: лук впитает лишнюю влагу, станет мягким и скорее испортится.

Не держите лук в полиэтиленовом или плотном тканевом пакете. Для циркуляции воздуха лучше использовать сетку или коробку с отверстием. Целый лук можно хранить от 2 до 3 месяцев .

Половинки лука

Если после приготовления осталась половинка лука, поставьте его в холодильник, завернув в пищевую пленку.

Положите кусочек в толстый пакет с молнией или герметичным контейнером.

Используйте этот лук только для приготовления горячих блюд. Ведь таким образом продукт может лишиться своих вкусовых свойств, поэтому его не рекомендуется употреблять в свежем виде. Сохранять половинку лука можно до 2 недель.

Нарезанный лук

Храните нарезанный лук в герметичной таре без пленки. Используйте продукт все же как можно скорее: чем длиннее нарезанный лук хранится в холодильнике, тем больше он окисляется и теряет витамины. Хранить нарезанный лук можно 7 – 10 дней.

Можно ли заморозить лук

Как и многие другие продукты, лук можно замораживать. Но не кладите целый лук в морозильную камеру. Ее лучше разрезать или положить в полиэтиленовый пакет с молнией или герметичным контейнером.

Перед замораживанием убедитесь, что вы вытерли всю лишнюю влагу из пакета или контейнера. Это поможет дольше хранить продукт. Замороженный лук можно использовать до 6 месяцев.