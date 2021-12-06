Страх і тривога: нейропсихолог розповів, як захистити дітей від фільмів жаху

Діти завжди цікавляться чимось новим і тим, що викликає різні емоції. Страх – не виняток. Нейропсихолог каже, що дивитися хорори постійно - не є нормальним явищем. Однак бути "знайомим" із цим жанром – нормально.

В Україні близько 18% дорослих і 80% дітей люблять дивитися фільми жахів. Нейропсихолог Дмитро Вакуленко розповів, як хорор впливає на психіку дитини та як захистити її від цього.

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Дитині чогось не пояснили

Нейропсихолог розповідає, що наша зацікавленість небезпекою закладена ще еволюцією. Саме завдяки цікавості ми взагалі вижили як вид.

Стосовно дітей, то з 5 до 9 років зацікавленість "страшним" контентом є віковою нормою. Адже дитина цікавиться смертю, як явищем. Виникають питання про смерть, які лякають батьків. Відповідно, зацікавленість такими фільмами – наслідок того, що їй чогось не пояснили.

Вплив фільмів жаху на психіку

На здорову психіку подібні фільми не впливають. Дитяча психіка — нестійка, адже формується. Тому будь-яка стресова ситуація має безпосередній вплив на розвиток, створює тривожні розлади.

Фільми жахів – стресовий момент в житті дитини. Вона тривожиться або починає бачити образи з фільмів жахів в житті. Тому нейропсихолог радить дивитися фільми жахів з 18 років, не раніше.

Як контролювати дитячий контент

Існують спеціальні програми, які допоможуть контролювати контент. Проте вони безсилі в школі чи на гуртках, бо дитина легко може переглядати заборонене з телефонів однолітків.

Тому важливо не просто заборонити, а поспілкуватися з дитиною, пояснити, що можна і чому, цікавитися як пройшов її день. Це потрібно для того, щоб діти завжди розмовляли з дорослими й розповідали їм все.

Це допоможе до того ж завчасно втрутитися і пояснити про шкоду від перегляду фільмів жаху. Варто також одразу пропонувати інший фільми подивитися разом.

Немає повної гарантії, що ці фільми вплинуть на психіку дитини. Проте є факт, що діти, які дивляться жахи є більш тривожні, мають фобії, порушення соціальних комунікацій. Тобто багато дітей постраждає від перегляду подібного контенту, але не всі 100%.

Жахи активізують нервову систему

Діти відвертаються від власних проблем в школі чи в житті, коли дивляться хорори, – це факт. Але ці фільми водночас активізують людину, її нервову систему, й таким чином ще більше виснажують.

Нейропсихолог додає, що, чим більш стабільна ситуація в країні, тим менше стресу в нашому житті. Тоді ж людина має меншу потребу в подібному контенті.