Стильний топ чи сукня: як стару річ перетворити на трендову – ідеї з фото

У дивний час ми живемо: при багатющому виборі товарів дедалі більшої сили набирає тренд свідомого споживання. Отже, опановуємо нові хитрощі апсайклінгу – відшукуємо для старих речей свіжі інтерпретації.

І коли, на противагу фастфешн, екодизайнери намагаються створити "вічний" одяг, ми, споживачі, у цьому їх цілковито підтримуємо.

Цікаво знати Створена з любов'ю: як Soplica стала улюбленим брендом мільйонів

Тож не кваптесь викидати старий одяг, Ідеї 24 пропонують варіанти, як оновити ваш гардероб без зайвих фінансових витрат.

Реюз вінтажних речей

Кенія Барбоза навчилася шити, щоб мати можливість модифікувати одяг, який вона купує на секонд-хенді. Дівчина модернізує старі речі у новий сучасний дизайн. Вона дає нове життя вінтажному одягу, створюючи стильні образи із сорочок, штанів та суконь.



З вінтажної сукні пошили стильний костюм / Фото Кенія Барбоза



Трендова сукня, пошита зі старого сарафану / Фото Кенія Барбоза



Як переробити старий костюм / Фото Кенія Барбоза



Вінтажна сукня може виглядати по-іншому / Фото Кенія Барбоза



Непотрібно кофта перетворилась у стильний топ / Фото Кенія Барбоза



Реюз вінтажних речей / Фото Кенія Барбоза

Творимо у стилі печворк

Якщо старих речей у вас багато, то ця техніка – саме для вас. Печворк, або клаптева мозаїка, — це одяг зі шматочків різних тканин. Матеріал, з якого складається одяг, може відрізнятись за структурою, кольором та принтом. Вироби у цьому стилі особливо актуальні цього сезону.



Творимо у стилі печворк / Фото Pinterest



Творимо у стилі печворк / Фото Pinterest

А ви знали Коли дизайнери продумали не все: 10 курйозних фото, які розсмішать до сліз

Тай-дай: додай нових кольорів

Наступний лайфхак підійде для тих, хто не вміє шити. Модний стилістичний прийом і чудовий спосіб оновити свої речі – метод тай-дай. Дослівно це перекладається як "зав'яжи та пофарбуй". Дати своїм речам нове життям дуже легко, а унікальний яскравий принт, як результат, вас точно потішить.



Метод тай-дай / Фото Pinterest



Метод тай-дай / Фото Pinterest