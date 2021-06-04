И когда, в противовес фастфешн, экодизайнеры пытаются создать "вечную" одежду, мы, потребители, в этом их полностью поддерживаем .

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Поэтому не торопитесь выбрасывать старую одежду, Идеи 24 предлагают варианты, как обновить ваш гардероб без лишних финансовых затрат.

Реюз винтажных вещей

Кения Барбоза научилась шить, чтобы иметь возможность модифицировать одежду, которую она покупает на секонд-хенде. Девушка модернизирует старые вещи в новый современный дизайн. Она дает новую жизнь винтажной одежде, создавая стильные образы из рубашек, брюк и платьев.



С винтажного платья сшили стильный костюм / Фото Кения Барбоза



Трендовое платье, сшитое из старого сарафана / Фото Кения Барбоза



Как переделать старый костюм / Фото Кения Барбоза



Винтажное платье может выглядеть по-другому / Фото Кения Барбоза



Ненужная кофта превратилась в стильный топ / Фото Кения Барбоза



Реюз винтажных вещей / Фото Кения Барбоза

Создаем в стиле пэчворк

Если старых вещей у вас много, то эта техника — именно для вас. Пэчворк, или лоскутная мозаика — это одежда из кусочков различных тканей. Материал, из которого состоят вещи, может отличаться структурой, цветом и принтом. Изделия в этом стиле особенно актуальны в этом сезоне.



Создаем в стиле пэчворк / Фото Pinterest



Создаем в стиле пэчворк / Фото Pinterest

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Тай-дай: добавь новых красок

Следующий лайфхак подойдет для тех, кто не умеет шить. Модный стилистический прием и отличный способ обновить свои вещи — метод тай-дай. Дословно это переводится как "завяжи и покрась". Дать своим вещам новую жизнь очень легко, а уникальный яркий принт, как результат, вас точно порадует.



Метод тай-дай / Фото Pinterest