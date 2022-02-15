Старий одяг стане новим: 4 поради, як врятувати свій гардероб

У вас точно є хоч один предмет одягу, який ви колись дуже любили, але він став зношеним. Врятувати його можна, якщо знати кілька хитрощів.

Всього кілька дрібниць – і старий одяг матиме вигляд цілком нового. Змінити його ви можете самі вдома, однак похід в майстерню все ж може знадобитися.

Цікаво 7 найромантичніших комедій: що варто переглянути на День Святого Валентина

Позбудьтеся ковтунців

Спочатку вам потрібно гарненько розкласти одяг на рівній поверхні. Потім просто зніміть ковтунці за допомогою спеціальної машинки. Якщо її немає, то використовуйте звичайну бритву. Однак робіть це обережно, щоб не зробити жодних дірок.

Замініть ґудзики

Віднесіть одяг до магазину і замініть старі ґудзики на нові. Це надасть йому зовсім нову естетику.



Ґудзики чудово оновлюють одяг / Фото Unsplash

Пофарбуйте

Зафарбуйте висвітлені кольори на одязі за допомогою барвника. Також ви можете поекспериментувати і створити зовсім іншу сорочку чи піджак.

Очистьте плями від поту

Вам знадобиться: харчова сода, перекис водню і вода.

Покладіть в миску пів склянки харчової соди, пів склянки перекису водню і одну склянку води. Змішайте все разом. Тепер нанесіть суміш на плями та обробіть їх.Зачекайте 30 хвилин, а потім змийте.

Пропустили прем'єру довгоочікуваного фільму чи серіалу? Не засмучуйтесь, адже наможна знайти всі головні кіноновинки. Реєструйтесь на онлайн-платформі та легально дивіться улюблені стрічки у високій якості.