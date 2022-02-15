Всего несколько мелочей – и старая одежда будет выглядеть совершенно новой. Сменить его вы можете сами дома, однако поход в мастерскую все же может пригодиться.
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Избавьтесь от катышков
Сначала вам нужно хорошенько разложить одежду на ровной поверхности. Затем просто снимите катышки с помощью специальной машинки. Если его нет, то используйте обычную бритву. Однако делайте это осторожно, чтобы не совершить никаких дыр.
Замените пуговицы
Отнесите одежду в магазин и замените старые пуговицы новыми. Это придаст ему совершенно новую эстетику.
Пуговицы прекрасно обновляют одежду / Фото Unsplash
Покрасьте
Окрасьте освещенные цвета на одежде с помощью красителя. Также вы можете поэкспериментировать и создать совсем другую рубашку или пиджак.
Очистите пятна от пота
Вам понадобится: пищевая сода, перекись водорода и вода.
Положите в миску пол стакана пищевой соды, пол стакана перекиси водорода и один стакан воды. Смешайте все вместе. Теперь нанесите смесь на пятна и обработайте их. Подождите 30 минут, затем смойте.