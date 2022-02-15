Всего несколько мелочей – и старая одежда будет выглядеть совершенно новой. Сменить его вы можете сами дома, однако поход в мастерскую все же может пригодиться.

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Избавьтесь от катышков

Сначала вам нужно хорошенько разложить одежду на ровной поверхности. Затем просто снимите катышки с помощью специальной машинки. Если его нет, то используйте обычную бритву. Однако делайте это осторожно, чтобы не совершить никаких дыр.

Замените пуговицы

Отнесите одежду в магазин и замените старые пуговицы новыми. Это придаст ему совершенно новую эстетику.



Пуговицы прекрасно обновляют одежду / Фото Unsplash

Покрасьте

Окрасьте освещенные цвета на одежде с помощью красителя. Также вы можете поэкспериментировать и создать совсем другую рубашку или пиджак.

Очистите пятна от пота

Вам понадобится : пищевая сода, перекись водорода и вода.

Положите в миску пол стакана пищевой соды, пол стакана перекиси водорода и один стакан воды. Смешайте все вместе. Теперь нанесите смесь на пятна и обработайте их. Подождите 30 минут, затем смойте.