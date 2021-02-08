Справжній чоловічий релакс: збираємося на зимову риболовлю

Найпопулярнішою розвагою у чоловіків у зимовий період є риболовля. Ніщо не зрівняється з емоціями рибалки, які переповнюють після того, як рибу зняли з гачка. Для справжніх чоловіків такий відпочинок – це релакс та медитація.

Джерело: 24 канал

Ми розповімо, як зробити так, щоб зимова риболовля принесла виключно позитивні емоції.

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Безпека

Таке хобі може бути небезпечним, якщо не дотримуватися елементарних правил. Якщо ви збираєтеся на рибалку йти самі, товщина льоду водойми повинна становити не менше 6 сантиметрів. У випадку, якщо буде невелика компанія, товщина льоду повинна досягати 10 сантиметрів. Якщо ви належите до категорії чоловіків, які люблять пересуватися по льоду на автомобілях чи снігоходах, варто почекати, поки вода не замерзне на 30 сантиметрів.

Фото winter-fishing

Що взяти на зимову риболовлю

Коли збираєтеся на зимову риболовлю, окрім усіх снастей у вас повинні бути:

плішня,

льодобур,

черпак (або інший підручний засіб),

ящик для усіх рибальських приналежностей,

пристрій для вимірювання глибини,

годівниця для риб,

наживка,

перекус для вас чи компанії,

термос із зігріваючими напоями,

розкладний стілець.

Одяг

Для того, щоб під час риболовлі отримати максимальне задоволення, потрібно тепло і комфортно одягнутися. Насамперед вам знадобиться термобілизна. З метою безпеки радимо верхній одяг брати з яскравими чи світловідбивними елементами. Також куртки та штани повинні мати велику кількість кишень та відділів. Це зручно та практично.

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Снасті

Держак вудочки повинен бути виготовлений з нетеплопровідних матеріалів (дерево, пінопласт тощо). Це пов'язано з тим, що метал чи пластик важко тримати в руках на морозі. Ліска для вудочки повинна бути тонкою, але міцною. В ідеалі – флюрокарбоновою. Вона довговічна й окрім цього невидима для риби.

Фото deepersonar

Пам'ятайте, запорукою гарного улову, комфорту та безпеки є якісне екіпірування, снасті та весела компанія.