Справжні супергерої: 9 людей з надзвичайними здібностями в реальному житті

Кожен із нас у дитинстві, напевно, мріяв мати здібності, як у супергероїв. Та ставши дорослими багатьох ця думка не залишає. Адже наскільки простіше тоді було б розв'язувати життєві проблеми, їх же так багато. Але на жаль ми не володіємо такими вміннями.

Герої сьогоднішньої добірки мають різні надзвичайні здібності, від уміння затримувати дихання під водою на тривалий період, до орлиного зору. Отже, 9 людей з надздібностями в реальному житті.

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Вім Хоф – крижана людина

Голландець Вім Хоф володіє дивовижною надздібністю переносити дуже низькі температури. Він підійнявся на вершину Евересту на висоту 67 кілометрів, одягнувши самі лише шорти й черевики. До самої вершини він не дістався тільки через травму ноги.



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Стіг Северінсен – людина-амфібія

Зазвичай люди починають ловити повітря через кілька хвилин перебування під водою. Данець може затримати дихання на 22 хвилини під водою. Северінсен почав плавати у віці 6-ти років. Він ставав чемпіоном 4 рази поспіль у віці 9, 10, 11 і 12 років. Також він грав у підводний хокей за іспанську національну команду.



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Норман Гері – управитель бджіл

Бджоляр Норман Гері може керувати тисячами бджіл, утримувати їх на собі й контролювати.

Завдяки своїм надздібностями він зміг попрацювати в ряді фільмів, таких як "Секретні матеріали", "Вторгнення дівчат-бджіл", "Леонард 6" і в ряді серіалів.



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Масутацу Ояма

Масутацу Ояма – корейський майстер карате, який провів більшу частину життя в Японії та навчився боротися з живими биками голими руками. За все життя він переміг 52 бики.



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Вероніка Зайдер – орлинний зір

Вероніка Зайдер володіє екстраординарним зором, який у 20 разів кращий, ніж у звичайної людини.

Дівчина могла побачити людей на відстані 1,6 кілометра, в той час, як при звичайному зорі людина бачить деталі на відстані 6-ти метрів.



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Дін Карнасіс – надмарафонець

Дін Карнасіс – марафонець, який зміг бігти безперервно протягом 3-х діб без зупинки й сну. Він зміг подолати одне з найважчих випробувань на витривалість – марафон на Південному полюсі при температурі – 25 ° C без снігоступів.



Фото thespiritscience

Стівен Вілтшир – людина-камера

Стівен – художник з синдромом саванта, який може намалювати будь-який пейзаж по пам'яті, побачивши його всього лише раз. Він вразив багатьох своєю здатністю малювати по пам'яті дуже складну, точну і детальну картину всього міста, яке він побіжно облетів вертольотом.



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Мішель Літото – людина, яка з'їла літак

Мішель Літото володів дивовижною надздібністю поїдати все, починаючи від скла до металу.

У період між 1959 і 1997 роком він з'їв близько 9 тонн металу. Мішель Літото міг їсти неорганічні предмети без особливої шкоди для травної системи завдяки дуже товстим стінкам шлунка і кишківника.

Коли він їв предмет, то зазвичай ламав його на шматки, і ковтав, запиваючи водою і мінеральним мастилом. Він також зміг з'їсти цілий літак "Сессна-150", на поїдання якого у нього пішло два роки.



Фото slicedpickles

Лів Тоу Лін – людина-магніт

Лів Тоу Лін з Малайзії є справжньою людиною-магнітом, володіє здатністю притягувати металеві предмети до свого тіла. Він може утримати на своєму тілі до 36 кілограмів металевих предметів. Також за допомогою цієї здатності він зміг протягнути автомобіль. Сам Лів виявив свій дар у віці 60 років, коли інструменти стали просто прилипати до його тіла.



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